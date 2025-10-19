Израел нанесе удари в Газа при първото голямо изпитание за примирието, след обвинения, че бойци на "Хамас" са атакували силите му

Израелската армия атакува днес цели в южната част на ивицата Газа, след като заяви, че нейни войници са били обстрелвани от бойци на "Хамас", при първото голямо изпитание за договореното с посредничеството на САЩ споразумение за спиране на огъня, имащо за цел да сложи край на започналата преди две години война, предаде Асошиейтед прес.

Палестинските здравни власти съобщиха, че поне девет палестинци са били убити.

Високопоставен египетски представител, участвал в преговорите за спиране на огъня, заяви, че са в ход "денонощни" контакти за деескалация на напрежението.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да предприеме "твърди действия" срещу всякакви нарушения на примирието, но не заплаши, че ще поднови войната.

Израелската армия заяви, че палестински бойци са стреляли срещу нейните сили в района на град Рафах, който е под контрола на Израел съгласно споразумението за спиране на огъня. Няма данни за пострадали. Армията съобщи, че е отговорила с въздушни удари и артилерия.

Движението "Хамас", който продължава да обвинява Израел в многобройни нарушения на примирието, заяви, че комуникацията с неговите подразделения в Рафах е прекъсната от месеци и "не носи отговорност за никакви инциденти, случващи се в тези райони".

Палестинската групировка освен това заяви, че са започнали разговори с посредниците за започване на втората фаза от преговорите.

Шестима палестинци са убити при израелски въздушен удар в ивицата Газа, съобщиха палестинските здравни власти. При атаката е ударено импровизирано кафене в крайбрежния град Зауайда, уточни Министерството на здравеопазването на "Хамас".

При друго израелско въздушно нападение са убити най-малко двама души, близо до базата на футболен клуб "Ал Ахли" в бежанския лагер "Нусейрат", добави Министерството.

При удара е улучена палатка и са пострадали осем души, съобщи болница "Ауда", където са настанени за лечение ранените.

При трети удар срещу палатка в района на южния град Хан Юнис е убит още един човек, съобщи болница "Насър".

Представител на израелската армия заяви пред журналисти, че днес е имало три инцидента – два в южната част на ивицата Газа и един на север.

Вчера Израел настоя "Хамас" да изпълни ангажимента си съгласно споразумението за спиране на огъня и да върне телата на всички 28 мъртви заложници.

Израел до момента връна 150 тела на палестинци, включително 15 днес, съобщи Министерството на здравеопазването в Газа. Израелските власти никога не идентифицират телата, нито съобщават как са починали хората.

Над 68 000 палестинци са убити от началото на войната между Израел и "Хамас" в ивицата Газа, по данни на палестинските здравни власти, които ООН смята за надеждни. Хиляди други хора са в неизвестност, съобщи "Червеният кръст".

Войната в Газа започна след безпрецедентните атаки на "Хамас" в Израел на 7 октомври 2023 г., при които бяха убити над 1200 души, предимно мирни граждани, а 251 бяха отвлечени в плен.