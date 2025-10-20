Тръмп заяви, че Индия ще продължи да плаща големи мита, ако не ограничи покупките на руски петрол и потвърди, че прекратяването на огъня в Газа все още е в сила

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че премиерът Нарендра Моди му е казал, че Индия ще ограничи покупките си на руски петрол и заплаши, че Делхи ще продължи да плаща „огромни“ мита, ако не го направи, предаде Ройтерс.

„Говорих с министър-председателя Моди на Индия и той каза, че няма да се занимава с руския петрол“, заяви Тръмп пред репортери на борда на „Еър Форс Уан“, повтаряйки свой коментар от миналата седмица.

В отговор на въпрос относно изявлението на индийското правителство, че не е наясно с никакъв разговор между Моди и Тръмп, американският президент отговори: „Но ако искат да казват това, тогава просто ще продължат да плащат огромни тарифи, а те не искат да го правят“.

Тръмп също така каза, че прекратяването на огъня в Газа между Израел и „Хамас“ все още е в сила.

Според местните власти и жители при поредица от израелски въздушни удари снощи бяха убити 26 души в Газа. Израел заяви, че преди това при атака са били убила двама негови войници.

Късно снощи израелската армия все пак каза, че прекратяването на огъня в Газа е възобновено.