Подробно търсене

Тръмп заяви, че Индия ще продължи да плаща големи мита, ако не ограничи покупките на руски петрол и потвърди, че прекратяването на огъня в Газа все още е в сила

Владимир Арангелов
Тръмп заяви, че Индия ще продължи да плаща големи мита, ако не ограничи покупките на руски петрол и потвърди, че прекратяването на огъня в Газа все още е в сила
Тръмп заяви, че Индия ще продължи да плаща големи мита, ако не ограничи покупките на руски петрол и потвърди, че прекратяването на огъня в Газа все още е в сила
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговаря на въпросите на журналисти на борда на "Еър Форс Уан", 19 октомври 2025 година. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
На борда на "Еър Форс Уан",  
20.10.2025 05:57
 (БТА)
Етикети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че премиерът Нарендра Моди му е казал, че Индия ще ограничи покупките си на руски петрол и заплаши, че Делхи ще продължи да плаща „огромни“ мита, ако не го направи, предаде Ройтерс.

„Говорих с министър-председателя Моди на Индия и той каза, че няма да се занимава с руския петрол“, заяви Тръмп пред репортери на борда на „Еър Форс Уан“, повтаряйки свой коментар от миналата седмица.

В отговор на въпрос относно изявлението на индийското правителство, че не е наясно с никакъв разговор между Моди и Тръмп, американският президент отговори: „Но ако искат да казват това, тогава просто ще продължат да плащат огромни тарифи, а те не искат да го правят“.

Тръмп също така каза, че прекратяването на огъня в Газа между Израел и „Хамас“ все още е в сила.

Според местните власти и жители при поредица от израелски въздушни удари снощи бяха убити 26 души в Газа. Израел заяви, че преди това при атака са били убила двама негови войници.

Късно снощи израелската армия все пак каза, че прекратяването на огъня в Газа е възобновено.

/ВА/

Свързани новини

20.10.2025 02:54

Ройтерс: Кои са израелските заложници, освободени от "Хамас"?

Палестинската групировка "Хамас" освободи последните живи заложници, които държеше в ивицата Газа, в замяна на близо две хиляди палестински затворници и задържани в Израел съгласно споразумението за примирие.
19.10.2025 20:25

Двама израелски войници и 21 палестинци са убити при днешните сблъсъци в ивицата Газа, съобщиха израелската армия и палестинските власти

Израелската армия обяви, че днес в ивицата Газа са убити двама израелски войници, а палестинската Гражданска защита съобщи, че при последните израелски нападения са загинали 21 души, на фона на взаимните обвинения между Израел и "Хамас" в нарушаване на примирието, предаде Франс прес.
19.10.2025 19:20

Израел заяви, че е започнал нова вълна удари в южната част на ивицата Газа

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че са започнали нови удари в южната част на ивицата Газа, след като по-рано съобщиха за бомбардировки в района на град Рафах, в отговор на атаки на „Хамас“. Палестинското движение отрече да е нападало
19.10.2025 19:10

Израел нанесе удари в Газа при първото голямо изпитание за примирието, след обвинения, че бойци на "Хамас" са атакували силите му

Израелската армия атакува днес цели в южната част на ивицата Газа, след като заяви, че нейни войници са били обстрелвани от бойци на "Хамас", при първото голямо изпитание за договореното с посредничеството на САЩ споразумение за спиране на огъня,
19.10.2025 18:12

"Хамас" съобщи, че е открито тялото на 13-и заложник, което може да бъде върнато още днес

Военното крило на "Хамас" обяви, че е открило тялото на 13-ти заложник в ивицата Газа, и обеща, че "ако условията позволяват", ще го върне в Израел в рамките на деня, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление в канала на групировката в
19.10.2025 17:11

Нетаняху нареди "твърди действия" след съобщенията за атаки на "Хамас" срещу израелските сили

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес нареди на армията "да предприема твърди действия срещу терористични цели в ивицата Газа", след съобщенията за атаки на "Хамас" срещу израелски войници, предаде ДПА. Канцеларията на Нетаняху заяви, че
19.10.2025 16:38

Датският корабен гигант “Мерск” е готов да подкрепи възстановяването на Газа

Датският корабен гигант "Мерск"(Maersk) е готов да подкрепи усилията на Египет за възстановяване на ивицата Газа, заяви председателят на компанията Робърт Мерск Угла по време на среща с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, съобщи в. "Ал Ахрам".
19.10.2025 16:05

Нетаняху нареди да се действа "със сила" срещу "терористични" цели в ивицата Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди днес на армията да действа "със сила" срещу "терористични" цели в ивицата Газа, като обвини "Хамас" в нарушаване на прекратяването на огъня, влязло в сила на 10 октомври, предаде Франс прес. "Вследствие на
19.10.2025 16:02

Военното крило на "Хамас" каза, че не знае за боеве в град Рафах в ивицата Газа

Военното крило на палестинското движение "Хамас" каза, че не знае за инциденти или боеве в град Рафах в ивицата Газа. Коментарът бе направен малко след като Израел съобщи, че е нанесъл въздушни удари в района за ликвидиране на заплаха от
16.10.2025 00:22

Тръмп: Моди ме увери, че Индия няма да купува руски петрол

Доналд Тръмп заяви, че индийският министър-председател Нарендра Моди му е казал, че Индия ще спре да купува петрол от Русия – ход, който президентът на САЩ определи като голяма стъпка в усилията да се изолира икономически Москва, предаде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:37 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация