Подробно търсене

Тръмп заяви, че е обсъдил търговията в телефонен разговор с индийския премиер

Симеон Томов
Тръмп заяви, че е обсъдил търговията в телефонен разговор с индийския премиер
Тръмп заяви, че е обсъдил търговията в телефонен разговор с индийския премиер
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и индийският министър-председател Нарендра Моди по време на пресконференция в Белия дом (13.02.2025 г.). Снимка: АП/ Alex Brandon
Вашингтон ,  
22.10.2025 03:34
 (БТА)
Етикети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял по телефона с индийския премиер Нарендра Моди, като са обсъдили основно въпроси, свързани с търговията, предаде Ройтерс. 

"Говорихме за много неща, но най-вече за света на търговията", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом. Американският президент подчерта, че енергетиката също е била тема на дискусията помежду им, като Моди го е уверил, че Индия ще ограничи покупките си на петрол от Русия.

"Той няма да купува много петрол от Русия. Той иска да види края на войната толкова, колкото и аз", добави Тръмп. 

Индия и Китай са двамата най-големи купувачи на руски суров петрол, отбелязва Ройтерс. 

Неотдавна Тръмп насочи вниманието си към Индия, налагайки мита върху индийския износ за САЩ, за да принуди Делхи да не купува петрол от Русия, като по този начин Вашингтон се опитва да окаже натиск върху Москва да преговаря за сключването на мирно споразумение с Украйна. 

 

 

/НС/

Свързани новини

20.10.2025 08:29

Цените на петрола се понижават на фона на напрежението между САЩ и Китай

Цените на петрола се понижиха под натиска на опасенията за глобално пренасищане, след като ескалиращото търговско напрежение между Съединените щати и Китай засили опасенията за икономическо забавяне и по-слабо търсене на енергия, предаде
20.10.2025 05:57

Тръмп заяви, че Индия ще продължи да плаща големи мита, ако не ограничи покупките на руски петрол и потвърди, че прекратяването на огъня в Газа все още е в сила

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че премиерът Нарендра Моди му е казал, че Индия ще ограничи покупките си на руски петрол и заплаши, че Делхи ще продължи да плаща „огромни“ мита, ако не го направи, предаде Ройтерс.
16.10.2025 00:22

Тръмп: Моди ме увери, че Индия няма да купува руски петрол

Доналд Тръмп заяви, че индийският министър-председател Нарендра Моди му е казал, че Индия ще спре да купува петрол от Русия – ход, който президентът на САЩ определи като голяма стъпка в усилията да се изолира икономически Москва, предаде
13.10.2025 15:47

Индия и Канада се споразумяха за прилагането на нова пътна карта за отношенията им

Индия и Канада се споразумяха днес за прилагането на нова пътна карта за отношенията им след преговори между външните министри на двете страни в Делхи, предаде Ройтерс. Двете държави искаха да подобрят отношенията си след убийството на канадския сепаратист от сикхски произход.
13.10.2025 08:56

Китайският износ расте с повече от очакваното през септември, насочвайки се към нови пазари

Износът на Китай се е ускорил през септември. Китайските производители са насочили продукцията си към различни от САЩ нови дестинации, тъй като търговското споразумението между Пекин и Вашингтон остава под въпрос, предаде Ройтерс. Износът от втората

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:36 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация