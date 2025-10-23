ПТИ: "Индийският национален конгрес" обвини правителството на Моди, че крие договорености със САЩ за намаляване покупките на руски петрол

Опозиционната партия "Индийски национален конгрес" (ИНК) атакува правителството на премиера Нарендра Моди, след като президентът на САЩ отново заяви, че Индия "няма да купува големи количества петрол от Русия", предаде новинарска агенция ПТИ.

ИНК посочи, че Тръмп изразява тази позиция за четвърти път през последните шест дни и добави, че "Тръмп разкрива" това, което Моди крие.

Опозиционната партия разпространи позицията си, след като американският президент поздрави по телефона индийския премиер по повод празника Дивали.

"Премиерът най-накрая призна публично, че президентът Тръмп му се е обадил и че двамата са разговаряли. Но премиерът каза единствено, че президентът на САЩ му е отправил поздравления за Дивали. Г-н Тръмп обаче разкрива това, което г-н Моди крие", заяви генералният секретар на ИНК по комуникационните въпроси Джайрам Рамеш. "Американският президент, от своя страна, каза, че освен поздравленията за Дивали, той е коментирал индийския внос на петрол от Русия и че е бил уверен, че този внос ще бъде спрян. Това е четвъртият път за последните шест дни, в който президентът на САЩ прави изявления относно политиката на Индия", добави Рамеш.

По-рано президентът Тръмп първи обяви прекратяването на операция "Шиндур" вечерта на 10 май, преди премиерът Моди да съобщи това, отбеляза лидерът на ИНК.

Моди тази сутрин написа в социалната мрежа "Екс": "Благодаря Ви, президенте Тръмп, за Вашето обаждане и за топлите поздравления по повод Дивали". "Нека на този празник на светлините нашите две велики демокрации да осветят света с надежда и заедно да се изправят срещу тероризма във всичките му форми", добави индийският премиер.

Преди това Тръмп заяви в Белия дом: "Обичам народа на Индия. Работим по някои страхотни споразумения между нашите страни. Днес разговарях с премиера Моди и имахме много добър контакт. Той няма да купува много петрол от Русия. Той иска да види прекратяването на войната толкова, колкото и аз". "Те няма да купуват твърде много петрол. Така че те значително намалиха количествата и продължават да го правят", добави Тръмп.

ИНК каза, че през последните шест дни Тръмп е повдигнал въпроса за индийския внос на руски петрол четири пъти и че индийското Външно министерство е "пренебрегнало" въпроса дали Моди е обещавал на Тръмп, че Индия ще спре да купува нефт от Москва.

Говорител на индийското дипломатическо ведомство каза в отговор на въпрос относно коментарите на Тръмп, че не знае за телефонен разговор, в който индийският премиер да е уверявал американския държавен глава в подобно нещо и добави, че Индия съобразява покупките си на петрол с интересите на индийските потребители в условията на "нестабилен" енергиен сектор.

По думите на ИНК премиерът Моди се "страхува" от Тръмп и изглежда, че е делегирал на САЩ някои ключови решения.

Вашингтон твърди, че Индия помага на руския президент Владимир Путин да финансира войната в Украйна, като поръчва суров петрол от Русия. Отношенията между Делхи и Вашингтон са силно напрегнати, откакто Тръмп удвои митата за внос на индийски стоки до огромните 50%, като 25% от тях представляват наказателна мярка заради индийските покупки на руски петрол.

Индия определи действията на САЩ като "несправедливи, неоправдани и неразумни".

(Тази новина се разпространява по договор между БТА и ПТИ)