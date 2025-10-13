Подробно търсене

Китайският износ расте с повече от очакваното през септември, насочвайки се към нови пазари

Илиян Цвейн
Снимка: Chinatopix Via AP, архив
Пекин,  
13.10.2025 08:56
 (БТА)

Износът на Китай се е ускорил през септември. Китайските производители са насочили продукцията си към различни от САЩ нови дестинации, тъй като търговското споразумението между Пекин и Вашингтон остава под въпрос, предаде Ройтерс.

Износът от втората по големина икономика в света е нараснал с 8,3 на сто през миналия месец на годишна основа, показват най-новите данни на китайските митнически власти, публикувани днес.

През август годишният ръст на китайския износ отслабна до 4,4 на сто.

В същото време през септември вносът в Китай е нараснал с 7,4 на сто спрямо 1,3 на сто през предходния месец.

Средната оценка от анкета на Ройтерс предвиждаше увеличение с 6 на сто на износа и с 1,5 на сто на вноса.

Населението на САЩ има най-голяма покупателна възможност, като страната някога потребяваше китайски стоки за над 400 млрд. долара. Пекин сега обаче разчита, че производителите ще се насочат към Азия, Африка и Латинска Америка, за да компенсират търговските ограничения и да поддържат експортно ориентирана китайски икономика, чиято продукция възлиза на 19 трилиона на година.

Според данните износът на Китай за Индия е достигнал рекордно високо ниво през август, а доставките за Африка и Югоизточна Азия са напът да постигнат годишни рекорди.

Все пак търговският излишък на Китай е спаднал до 90,45 млрд. долара през септември в сравнение със 102,33 млрд. долара месец по-рано.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че от 1 ноември или по-рано Вашингтон ще увеличи до 100 процента размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти за страната.

/ИЦ/

