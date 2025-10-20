Доналд Тръмп съобщи, че ще посети Китай в началото на следващата година

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че в началото на следващата година ще посети Китай по покана на Пекин, предаде Ройтерс.

"Поканен бях на визита в Китай и ще го направя някъде в началото на следващата година", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. "В известен смисъл вече сме го уговорили", каза американският лидер.

Тръмп отбеляза, че очаква да разработи с китайския президент Си Цзинпин честно търговско споразумение. Тръмп също така посочи, че планира ускоряване на предвидените за Австралия доставки на подводници с ядрено задвижване. С това американският президент сигнализира за своята готовност да намали напрежението между Вашингтон и Пекин, но същевременно и да засили връзките в областта на отбраната с ключов партньор в Индо-тихоокеанския регион, отбелязва Ройтерс.

Тръмп оповести новината за поканата от Пекин малко преди да приеме австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом.

"Китай не иска да правим това", каза Тръмп във връзка с доставката на подводниците, но изрази увереност, че отношенията между Вашингтон и Пекин ще се подобрят.

След като Тръмп похвали размера и силата на американската армия, той заяви: "Имаме най-доброто от всичко и никой няма да се меси в това… Мисля, че ще постигнем много добра търговска сделка. И двете страни ще са доволни".

Американският президент отказа да коментира появили се напоследък твърдения, че Пекин оказва натиск над Вашингтон да оттегли подкрепата си за независимостта на Тайван.