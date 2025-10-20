Подробно търсене

Доналд Тръмп съобщи, че ще посети Китай в началото на следващата година

Николай Велев
Доналд Тръмп съобщи, че ще посети Китай в началото на следващата година
Доналд Тръмп съобщи, че ще посети Китай в началото на следващата година
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: АП/Evan Vucci
Вашингтон ,  
20.10.2025 21:47
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че в началото на следващата година ще посети Китай по покана на Пекин, предаде Ройтерс.

"Поканен бях на визита в Китай и ще го направя някъде в началото на следващата година", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. "В известен смисъл вече сме го уговорили", каза американският лидер.

Тръмп отбеляза, че очаква да разработи с китайския президент Си Цзинпин честно търговско споразумение. Тръмп също така посочи, че планира ускоряване на предвидените за Австралия доставки на подводници с ядрено задвижване. С това американският президент сигнализира за своята готовност да намали напрежението между Вашингтон и Пекин, но същевременно и да засили връзките в областта на отбраната с ключов партньор в Индо-тихоокеанския регион, отбелязва Ройтерс.

Тръмп оповести новината за поканата от Пекин малко преди да приеме австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом.

"Китай не иска да правим това", каза Тръмп във връзка с доставката на подводниците, но изрази увереност, че отношенията между Вашингтон и Пекин ще се подобрят. 

След като Тръмп похвали размера и силата на американската армия, той заяви: "Имаме най-доброто от всичко и никой няма да се меси в това… Мисля, че ще постигнем много добра търговска сделка. И двете страни ще са доволни".

Американският президент отказа да коментира появили се напоследък твърдения, че Пекин оказва натиск над Вашингтон да оттегли подкрепата си за независимостта на Тайван.

/СХТ/

Свързани новини

17.10.2025 17:23

Наложените мита от 100 процента върху вноса от Китай не са устойчиви, но Китай ме принуди да ги въведа, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че въведените от неговата администрация 100-процентни мита върху вноса на стоки от Китай няма да могат да се прилагат продължително време, тъй като биха имали сериозни икономически последици. Това съобщи
15.10.2025 16:54

Тръмп е готов за среща със Си Цзинпин, каза Бесънт пред телевизия Си Ен Би Си

Американският президент Доналд Тръмп е готов да се срещне с китайския лидер Си Цзинпин и представители от двете държави работят по организирането на такава среща, съобщи министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс.
14.10.2025 11:28

Китай е решен да продължи търговския си спор със САЩ, но остава отворен за преговори

Пекин потвърди днес намерението си да води търговския си спор със САЩ, като в същото време оставя възможност за преговори, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на министерството на търговията на Китай. Китайското ведомство обяви, че страната ще
14.10.2025 11:17

Китай санкционира американски подразделения на южнокорейската компания "Хануа оушън" заради разследване в САЩ

Китайското министерство на търговията заяви днес, че забранява търгуването на китайски компании с пет подразделения на южнокорейската компания за корабостроене "Хануа оушън", предаде Асошиейтед прес.
13.10.2025 15:56

Президентът Доналд Тръмп очаква да срещне с китайския си колега Си Цзинпин в Южна Корея, заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесънт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква да се срещне с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея, на фона на опити на двете страни да намалят напрежението в търговските спорове, заяви днес американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за
13.10.2025 11:24

Китай ще реагира решително, ако САЩ следват пътя на търговско противопоставяне, заяви представител на китайското правителство

Ако САЩ са решени да следват предприетия подход, Китай ще предприеме решителни мерки в защита на своите законни права и интереси. Това заяви днес говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян, цитиран от Ройтерс. Китай призовава САЩ да
13.10.2025 08:56

Китайският износ расте с повече от очакваното през септември, насочвайки се към нови пазари

Износът на Китай се е ускорил през септември. Китайските производители са насочили продукцията си към различни от САЩ нови дестинации, тъй като търговското споразумението между Пекин и Вашингтон остава под въпрос, предаде Ройтерс. Износът от втората
12.10.2025 06:47

Китай обвини САЩ за нарастващото напрежение в областта на търговията

Китай нарече заяви вчера, че американските мита върху китайски стоки, въведени от президента Доналд Тръмп, са лицемерни и защити ограниченията си върху износа на редкоземни елементи, но не обяви нови мита върху американски продукти, предаде
11.10.2025 00:31

Доналд Тръмп съобщи, че от 1 ноември ще наложи 100-процентни мита на китайския внос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че от 1 ноември или по-рано Вашингтон ще увеличи до 100% размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти, съобщиха агенциите, като се

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:31 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация