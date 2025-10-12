Китай обвини САЩ за нарастващото напрежение в областта на търговията

Китай заяви вчера, че американските мита върху китайски стоки, въведени от президента Доналд Тръмп, са лицемерни и защити ограниченията си върху износа на редкоземни елементи, но не обяви нови мита върху американски продукти, предаде Ройтерс.

Министерството на търговията съобщи в изявление, че износните му ограничения върху редкоземните елементи – които Тръмп в петък нарече „изненадващи“ и „много враждебни“ – следват серия американски мерки от последните месеци, включително след двустранните търговски преговори в Мадрид миналия месец.

Пекин цитира включването на китайски компании в търговския черен списък на САЩ и налагането на пристанищни такси върху китайски кораби като примери.

„Тези действия сериозно увреждат интересите на Китай и подкопават атмосферата за двустранни икономически и търговски преговори. Китай категорично се противопоставя на тях“, се казва в изявлението на министерството.

Китай обаче не свърза изрично тези действия на САЩ с ограниченията върху износа на метали, като посочи, че те са мотивирани от опасение потенциалното военно приложение на тези метали във време на „чести военни конфликти“.