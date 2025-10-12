Подробно търсене

Китай обвини САЩ за нарастващото напрежение в областта на търговията

Любомир Мартинов
Китай обвини САЩ за нарастващото напрежение в областта на търговията
Китай обвини САЩ за нарастващото напрежение в областта на търговията
(AP Photo/Kiichiro Sato, File)
Пекин,  
12.10.2025 06:47
 (БТА)

Китай заяви вчера, че американските мита върху китайски стоки, въведени от президента Доналд Тръмп, са лицемерни и защити ограниченията си върху износа на редкоземни елементи, но не обяви нови мита върху американски продукти, предаде Ройтерс.

Министерството на търговията съобщи в изявление, че износните му ограничения върху редкоземните елементи – които Тръмп в петък нарече „изненадващи“ и „много враждебни“ – следват серия американски мерки от последните месеци, включително след двустранните търговски преговори в Мадрид миналия месец.

Пекин цитира включването на китайски компании в търговския черен списък на САЩ и налагането на пристанищни такси върху китайски кораби като примери.

„Тези действия сериозно увреждат интересите на Китай и подкопават атмосферата за двустранни икономически и търговски преговори. Китай категорично се противопоставя на тях“, се казва в изявлението на министерството.

Китай обаче не свърза изрично тези действия на САЩ с ограниченията върху износа на метали, като посочи, че те са мотивирани от опасение потенциалното военно приложение на тези метали във време на „чести военни конфликти“.

/ЛМ/

Свързани новини

11.10.2025 00:31

Доналд Тръмп съобщи, че от 1 ноември ще наложи 100-процентни мита на китайския внос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че от 1 ноември или по-рано Вашингтон ще увеличи до 100% размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти, съобщиха агенциите, като се
10.10.2025 19:38

Доналд Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки, написа той в в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social), предаде Ройтерс. Тръмп допълни, че няма причина да проведе среща с китайския си

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:14 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация