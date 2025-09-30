Фабричната активност в Китай се понижава шести пореден месец въпреки леко подобрение

Фабричната активност в Китай се подобри леко, но продължи да се понижава шести месец - най-дългият спад от 2019 г. насам - като икономиката е изложена на риск от забавяне след бурния растеж в началото на годината, предаде Асошейтед Прес.

Официалният индекс на мениджърите по покупките в промишлеността възлезе на 49,8 пункта спрямо 49,4 пункта през август, съобщи Националното статистическо бюро във вторник. Средната оценка на икономистите, анкетирани от Блумбърг, беше за 49,6 пункта.

Непроизводственият показател за активността в строителството и услугите спадна повече от прогнозите до 50 от 50,3 пункта през миналия месец, съобщи статистическото бюро. Показание под 50 пункта означава свиване.

Това е първото доказателство, че слабостта на икономиката се е запазила и в края на третото тримесечие след двата най-лоши месеца тази година през юли и август. На перспективите пред китайските фабрики вреди потиснатото вътрешно търсене, докато несигурността около американските мита създава рискове за износителите.

Проучването в частния сектор, проведено от стартъпа за кредитни проучвания и рейтинги "РейтингДог" (RatingDog), беше по-оптимистично, като общият индекс на мениджърите по покупките за септември се повиши до 51,2 пункта от 50,5 пункта през август.

Смесените производствени показатели отразяват продължаващото вяло вътрешно търсене и несигурността във връзка с търговското напрежение със САЩ.

По-подробните данни за новите поръчки и производството отбелязаха подобрения на месечна база.

"Септемврийските данни за индекса на мениджърите по покупките в Китай показват картина, която не прилича толкова на съгласуван двигател на растежа, колкото на автомобил, чийто един цилиндър работи, докато друг не работи", казва Стивън Инес от "Ес Пи Ай Асет Мениджмънт" (SPI Asset Management) в коментар.

Според него компаниите са подложени на натиск от намаляване на цените в условията на жестока конкуренция.

"Фабриките пренасят повече стоки, но са принудени да го правят с по-тънки маржове, както уличните търговци, които продават повече купички юфка на половин цена, само за да задържат тълпата пред щанда си", добавя Инес.

Последните данни показват, че китайската икономика набира скорост, като производството леко се ускорява, заяви главният статистик на Националното статистическо бюро Хо Лихуей.

Официалните производствени индекси на Китай се върнаха към свиване през април, когато търговските търкания с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се засилиха след встъпването му в длъжност. Двете страни бавно напредват към широкообхватно търговско споразумение, след като си размениха заплахи за високи мита върху износа си.

Паузата в повишаването на американските мита за Китай бе удължена до ноември, а телефонният разговор между Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин на 19 септември даде надежда за подобряване на отношенията. Среща между двамата е насрочена за края на октомври в Южна Корея в рамките на годишната среща на върха на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество.

Примирието зависи до голяма степен от широко очакваното предложение на САЩ за прехвърляне на собствеността върху "ТикТок" (TikTok) на американска компания от китайския собственик "БайтДанс" (ByteDance). Това също ще изисква одобрението на Пекин.

Китайската икономика продължава да е в застой, засегната от кризата в сектора на недвижимите имоти, повишената безработица и слабите потребителски разходи. Някои икономисти се надяват, че намаляване на лихвените проценти от страна на Китайската народна банка (People’s Bank of China – PBOC) до края на годината може да стимулира разходите и инвестициите. Този месец Китайската народна банка остави основните си кредитни лихви непроменени, след като Управлението за федерален резерв на САЩ понижи своите за първи път тази година.