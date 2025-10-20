Цените на новите жилища в Китай спадат с най-бърз темп от 11 месеца насам

Цените на новите жилища в Китай са се понижили през септември с най-бързия темп за последните 11 месеца, което засилва натиска върху сектора на недвижимите имоти и върху по-широкия икономически растеж, докато властите се опитват да съживят разклатения пазар, предаде Ройтерс.

Продължителната слабост на пазара влияе негативно върху доверието на потребителите и ограничава разходите на домакинствата, което засилва необходимостта от нови мерки за стимулиране на растежа на фона на засилените рискове за световната търговия.

Цените на новите жилища са спаднали с 0,4 на сто на месечна база след понижение от 0,3 на сто през август, показват изчисления на Ройтерс на базата на данни на Националното статистическо бюро. На годишна база спадът е 2,2 на сто спрямо 2,5 на сто през август.

"Ако стойността на недвижимите имоти, особено в градовете от първо ниво, продължи да се свива, хората ще чувстват, че разполагат с по-малко средства и ще очакват още по-голям спад в бъдеще", заяви Хана Лю, икономист за Китай в "Номура" (Nomura).

Според нея е възможно властите да въведат нови мерки за стабилизиране или леко повишаване на цените на жилищата в най-големите градове, тъй като това би било "най-ефективното средство за стимулиране на потреблението".

Търси се нов подход за съживяване на пазара

Септември и октомври традиционно са пиковият сезон за покупка на имоти, когато предприемачите предлагат промоции по време на националните празници. Въпреки това продължаващият от 2021 г. спад, белязан от фалити на строителни компании и неизпълнени задължения по вече продадени жилища, продължава да подкопава потребителското доверие.

Отделни данни, публикувани в понеделник, показват, че общият икономически растеж на Китай се е забавил през третото тримесечие заради кризата в имотния сектор и търговското напрежение със Съединените щати.

Главният анализатор в агенцията за недвижими имоти "Сентълайн Пропърти" (Centaline Property Agency) Чжан Давей прогнозира, че през четвъртото тримесечие може да бъдат въведени допълнителни стимули – например намаляване на лихвите по ипотечните кредити и разширяване на данъчните облекчения за физически лица, за да се възстанови доверието. По негови оценки обемът на сделките с имоти може да се понижи с около 10 процента през тази година.

От 70-те изследвани града 63 са отчели спад на цените на жилищата на месечна база, а 61 – на годишна.

Цените на жилища вторична продажба са се понижили с 3,2 на сто на годишна база в градовете от първо ниво, с 5,0 на сто във второто и с 5,7 на сто в третото ниво. Допълнителни данни показват ускорен спад на инвестициите и продажбите на имоти за периода януари–септември.

Някога основен двигател на растежа, секторът на недвижимите имоти се е превърнал в значителна спирачка за китайската икономика.

Властите търсят устойчиво стабилизиране

През последните две години китайското правителство неколкократно обещава да стабилизира пазара, предприемайки различни мерки – от намаляване на лихвите по ипотеките до програми за модернизация на градските квартали. Местните власти също облекчиха ограниченията за покупка на жилища.

Въпреки това пазарът остава слаб, а анализаторите предупреждават, че възстановяването на цените и инвестициите може да отнеме година или повече.

В доклад от миналата седмица анализаторите на "Номура" посочват, че в новия петгодишен план за периода 2026–2030 г. Пекин ще трябва да обърне по-сериозно внимание на последиците от кризата в имотния сектор.

"Тонът, зададен от срещата за пазара на имоти, вероятно ще постави акцент върху стабилността, като същевременно насърчава местните стимули – например субсидии за закупуване на жилища и намаляване на данъците", коментира Джеф Чжан, анализатор на имотни компании в "Морнингстар" (Morningstar).

Елитният Централен комитет на Китайската комунистическа партия провежда заседание при закрити врата от понеделник до четвъртък, на което ще бъдат обсъдени икономическите приоритети и 15-ият петгодишен план за развитие на страната.