Подробно търсене

Промишлената активност в Китай отслабва за пети пореден месец

Илиян Цвейн
Промишлената активност в Китай отслабва за пети пореден месец
Промишлената активност в Китай отслабва за пети пореден месец
Снимка: Chinatopix via AP, архив
Пекин,  
31.08.2025 13:19
 (БТА)

Активността на промишления сектор в Китай се понижава за пети пореден месец през август, макар и с по-слаб темп, отколкото през предходния месец, сочат най-новите данни на китайската статистика. Това предполага, че производителите в азиатската страна очакват по-голяма яснота по отношение на търговското споразумение между Пекин и Вашингтон, докато вътрешното търсене остава слабо, съобщи Ройтерс.

Официалният индекс на мениджърите по доставките (PMI) в промишлеността на Националното статистическо бюро (NBS) на Китай се увеличава леко до 49,4 пункта спрямо 49,3 пункта през юли. Така показателят остава под границата от 50 пункта, разделяща растежа от свиването на активността за пети пореден месец.

Средната оценка в анкета на Ройтерс сред икономисти беше за малко по-голям ръст - до 49,5 пункта.

Активността в някои ключови сектори на китайската икономика обаче продължи да нараства през август. Индексът на мениджърите по доставките в високотехнологичните производители се задържа на нива от 51,9 пункта, допълва Синхуа.

Китайската икономика е изправена пред някои проблеми, като спад в сектора на недвижимите имоти, затруднения на пазара на труда, силно задлъжнели местни власти и екстремни климатични условия. Някои икономисти твърдят, че тези предизвикателства могат да попречат на целта на Пекин за растеж на икономиката от около 5 процента тази година.

В същото време активността на непроизводствения сектор, който включва услугите и строителството, се разширява с по-бързи темпове, като се повиши до 50,3 пункта през август в сравнение с 50,1 пункта месец по-рано.

Композитният индекс на мениджърите по доставките, обхващащ компаниите от промишления и непроизводствения сектор, расте до е 50,5 пункта през август в сравнение с 50,2 пункта през юли.

Икономиката на Китай се разширява с по-слаб темп през настоящото, трето тримесечие, след като регистрира ръст от 5,2 на сто през тримесечието от април до юни. Слабото вътрешно търсене и охлаждането на пазара на недвижими имоти се явяват основна причина за забавянето, заяви Чжъвей Чжан, президент и главен икономист в "Пинпойнт асет мениджмънт" (Pinpoint Asset Management).

"Макроикономическите перспективи за останалата част от годината до голяма степен зависят от това дали износът ще запази нивата си и дали през четвъртото тримесечие ще са налице повече фискални стимули", добави Чжан.

Макар китайският износ през юли да надмина очакванията, ръстът се дължеше на скок в доставките за Югоизточна Азия. Китайските износители се опитват да увеличат пазарния си дял в региона на фона на опасенията, че ще загубят достъпа си до американския пазар.

По-рано този месец САЩ и Китай удължиха с още 90 дни митническото примирие помежду си, съгласно което китайските стоки се облагат с 30-процентови американски мита, а американските стоки за Китай – с мита от 10 процента.

/ИЦ/

Свързани новини

25.08.2025 10:23

Китай увеличи капацитета си за производство на електроенергия от въглища с най-голям темп от девет години, сочи анализ

Капацитетът на китайските въглищни електроцентрали през първата половина на 2025 . нарасна с повече, отколкото през което и да е първо полугодие през последните девет години, въпреки бързото разширяване на възобновяемите енергийни източници в
12.08.2025 06:30

САЩ и Китай удължиха с 90 дни паузата върху по-високите мита

САЩ и Китай се споразумяха да удължат с още 90 дни паузата върху въвеждането на по-високи мита за внос на китайски стоки, съобщи президентът Доналд Тръмп в понеделник вечерта местно време в публикация в "Трут Сошъл" (Truth Social), предадоха
07.08.2025 09:15

Износът на Китай през юли расте повече от очакваното на фона на търговското примирие между страните

Митническите власти в Китай отчетоха по-добри от очакваното резултати за външната търговия през юли, като износителите във втората по големина световна икономика се възползваха от временното търговско примирие със САЩ, за да доставят стоки – особено
03.07.2025 10:11

Активността в сектора на услугите в Китай се забавя до най-ниската си стойност от 9 месеца, показва проучване

Активността в сектора на услугите в Китай се забавя до деветмесечно дъно през юни, показват данни от частното проучване "Цайсин" (Caixin), съвместно със "Стандарт енд Пуърс Глоубъл" (S&P Global). Индексът на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI)
09.06.2025 11:01

Износът на Китай се забавя през май, а индексът на производствените цени спада до 22-месечен минимум

Ръстът на китайския износ  през май се забавя до тримесечен минимум, тъй като американските мита намаляват рязко доставките, а дефлацията  при износните цени на стоките се задълбочава до най- лошото си ниво от две години, оказвайки натиск върху
31.05.2025 14:14

Промишлената активност в Китай намалява с по-слаб темп през май, отчита проучване

Активността на фабриките в Китай се е свила през май, но с по-бавен темп, отколкото през април, сочат най-новите данни на Китайска федерация по логистика и доставки (CFLP), предаде Асошиейтед прес. Индексът на мениджърите по доставките (PMI) в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:25 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация