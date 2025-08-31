Промишлената активност в Китай отслабва за пети пореден месец

Активността на промишления сектор в Китай се понижава за пети пореден месец през август, макар и с по-слаб темп, отколкото през предходния месец, сочат най-новите данни на китайската статистика. Това предполага, че производителите в азиатската страна очакват по-голяма яснота по отношение на търговското споразумение между Пекин и Вашингтон, докато вътрешното търсене остава слабо, съобщи Ройтерс.

Официалният индекс на мениджърите по доставките (PMI) в промишлеността на Националното статистическо бюро (NBS) на Китай се увеличава леко до 49,4 пункта спрямо 49,3 пункта през юли. Така показателят остава под границата от 50 пункта, разделяща растежа от свиването на активността за пети пореден месец.

Средната оценка в анкета на Ройтерс сред икономисти беше за малко по-голям ръст - до 49,5 пункта.

Активността в някои ключови сектори на китайската икономика обаче продължи да нараства през август. Индексът на мениджърите по доставките в високотехнологичните производители се задържа на нива от 51,9 пункта, допълва Синхуа.

Китайската икономика е изправена пред някои проблеми, като спад в сектора на недвижимите имоти, затруднения на пазара на труда, силно задлъжнели местни власти и екстремни климатични условия. Някои икономисти твърдят, че тези предизвикателства могат да попречат на целта на Пекин за растеж на икономиката от около 5 процента тази година.

В същото време активността на непроизводствения сектор, който включва услугите и строителството, се разширява с по-бързи темпове, като се повиши до 50,3 пункта през август в сравнение с 50,1 пункта месец по-рано.

Композитният индекс на мениджърите по доставките, обхващащ компаниите от промишления и непроизводствения сектор, расте до е 50,5 пункта през август в сравнение с 50,2 пункта през юли.

Икономиката на Китай се разширява с по-слаб темп през настоящото, трето тримесечие, след като регистрира ръст от 5,2 на сто през тримесечието от април до юни. Слабото вътрешно търсене и охлаждането на пазара на недвижими имоти се явяват основна причина за забавянето, заяви Чжъвей Чжан, президент и главен икономист в "Пинпойнт асет мениджмънт" (Pinpoint Asset Management).

"Макроикономическите перспективи за останалата част от годината до голяма степен зависят от това дали износът ще запази нивата си и дали през четвъртото тримесечие ще са налице повече фискални стимули", добави Чжан.

Макар китайският износ през юли да надмина очакванията, ръстът се дължеше на скок в доставките за Югоизточна Азия. Китайските износители се опитват да увеличат пазарния си дял в региона на фона на опасенията, че ще загубят достъпа си до американския пазар.

По-рано този месец САЩ и Китай удължиха с още 90 дни митническото примирие помежду си, съгласно което китайските стоки се облагат с 30-процентови американски мита, а американските стоки за Китай – с мита от 10 процента.