Икономическият растеж на Китай се забави до 4,8 на сто през третото тримесечие

Икономиката на Китай нарасна с 4,8 на сто през периода юли–септември, което е най-бавният годишен темп от една година насам. Забавянето се дължи на търговското напрежение със Съединените щати и на слабото вътрешно търсене, съобщи правителството в доклад, цитиран от Асошиейтед прес.

Темпът на растеж през третото тримесечие е най-слабият от същия период на 2024 г. и се сравнява с 5,2 на сто през предходното тримесечие. За периода януари–септември втората по големина икономика в света е нараснала с 5,2 на сто на годишна база.

Въпреки по-високите мита, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху вноса от Китай, износът на страната остана стабилен, тъй като компаниите пренасочиха част от продажбите си към други световни пазари, става ясно от доклада.

Напрежението между Пекин и Вашингтон остава високо и не е ясно дали Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин ще осъществят планираната среща по време на регионалния форум по-късно този месец.

Днес Си и други членове на Комунистическата партия откриват една от ключовите политически срещи за годината, на която ще бъдат определени целите на икономическата и социалната политика за следващите пет години.

Забавянето на растежа се дължи и на предприетите от властите мерки за ограничаване на ценовите войни в някои отрасли, включително автомобилната индустрия, които са резултат от свръхкапацитет.

Китай е изправен и пред продължителен спад в сектора на недвижимите имоти, който влияе отрицателно върху потреблението и вътрешното търсене.

Според рейтинговата агенция "Ес енд Пи" (S&P) продажбите на нови жилища в страната ще намалеят с около 8 процента през 2025 г. спрямо предходната година, а през 2026 г. – с между 6 и 7 процента.

Световната банка очаква китайската икономика да нарасне с 4,8 на сто през настоящата година, докато официалната цел на правителството е ръст от около 5 на сто.

По-силният растеж през първата половина на годината е осигурил "известен буфер" за постигане на целта, заяви в изпратено до редактор на БТА становище Лин Сон, главен икономист за Китай в "Ай Ен Джи Банк" (ING Bank).

Въпреки това, по думите му, разходите по време на осемдневния национален празник "Златната седмица" през октомври са били "леко разочароващи", което отразява вялото потребителско доверие и ограниченото търсене.

Анализатори на "Морнингстар" (Morningstar) посочиха в скорошен доклад, че потребителското възстановяване остава неравномерно.

Според Сон правителството може да предприеме допълнителни мерки в подкрепа на потреблението и на пазара на недвижими имоти, тъй като ефектът от предишните политики започва да отслабва.

Икономисти очакват също Китайската централна банка да понижи основните лихвени проценти до края на годината, за да стимулира разходите и инвестициите.

Заседанията на Четвъртия пленум тази седмица вероятно ще дадат известна представа за 15-ия петгодишен план на Китай. Пълният текст ще бъде достъпен едва след официалното одобрение на плана на двете сесии през следващата година. Този план ще даде известна представа за това как Китай планира да се справи с все по-трудната външна среда. Инвеститорите вероятно ще следят отблизо за признаци на конкретни стъпки за стимулиране на потреблението, както и за области за технологично развитие и фокусиране, пояснява още Сон.