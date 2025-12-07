„Важна победа за нас, но определено играта не ни беше добра“, коментира за БТА помощник-треньорът на Миньор 2015 след мача с Шумен

„Важна победа за нас, но определено играта не ни беше добра, нищо че отбелязахме 93 точки“, коментира за БТА помощник-треньорът на Миньор 2015 Милен Дудев след победата срещу Шумен с 93:90.

Той допълни, че пернишкият тим е допуснал 90 точки от един от слабите състави в Лигата. Победата на „жълто-черните“ е повече въпрос на късмет.

„Похвалното е, че имаме 27 асистенции. Ние сме на първо място в Лигата по асистенции. Това също е показател, че играем отборно. Имаме какво още да работим, защото ни чака много тежък мач в Пловдив“, коментира още заместникът на Ивица Вукотич.

Той добави, че за разлика от мача с Ботев, днес играчите са били в кондиция. Наставникът каза още, че вече пето домакинство, когато баскетболистите от Перник поведат с 15–20 точки, спират да играят, като по този начин дават шанс на противниците да си върнат водачеството в резултата. Всичките им победи на свой терен са с разлика не повече от 3–4 точки и това е нещо, което те все още не са намерили начин да контролират.