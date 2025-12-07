Подробно търсене

Изборният ден в Хонконг приключи с ниска избирателна активност

Николай Велев
Гари Чан, кандидат за изборите за Законодателен съвет говори пред репортери в деня на общите избори за Законодателен съвет на Хонконг, 7 декември 2025 г. Снимка: АП/Chan Long Hei
Хонконг,  
07.12.2025 21:24
 (БТА)

Изборният ден в Хонконг приключи, като по официални данни 31,9 % или около 1,3 милиона регистрирани избиратели са участвали във вота за Законодателен съвет, предаде ДПА.

С това се потвърдиха прогнозите на някои наблюдатели, че днес до урните ще отиде малка част от 4,13-те млн. граждани, имащи право на глас. На изборите през 2021 г. беше регистрирана рекордно ниска избирателна активност от 30,2%.

Днешният вот се произведе почти две седмици след огромния пожар в жилищен комплекс, при който загинаха 159 души.

Депутатите в Законодателния съвет на Хонконг не са изцяло свободно избирани, а продемократичните кандидати този път решиха да не участват в изборите. Гражданите гласуват пряко 20 от 90-те законодатели, 40 се избират от комисия, съставена от лоялни към Пекин политици и представители на бизнеса и обществото, а останалите 30 се избират от представители на индустрията.

Хонконг, който е бивша британска колония, бе върнат на Китай на 1 юли 1997 г. в качеството на свободен административен район и е управляван съгласно принципа "една страна, две системи", отбелязва ДПА.

Избухналият на 26 ноември смъртоносен пожар, който обхвана 7 жилищни блока, стана повод да се отправят призиви за отлагане на вота за законодателен орган, но ръководителят на Хонконг Джон Лий запази датата.

Властите вчера извикаха чуждестранни журналисти, за да ги предупредят да не разпространяват "невярна информация" за пожара и гласуването. Освен това 10 мъже и една жена бяха арестувани по подозрение, че са призовавали за бойкот на изборите.

Пожарът в предградието Тай По беше доминираща тема в обществения дебат преди вота.

Полицията досега е арестувала 15 души по подозрение в непредумишлено убийство и още шестима за предполагаемо участие в измами. Агенцията за борба с корупцията разследва и други заподозрени. Причината за пожара все още не е окончателно установена. 

/НВ/

