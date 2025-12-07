Подробно търсене

"Доволен съм, че дадохме всичко от себе си", каза наставникът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
БТА, Варна (7 декември 2025) на снимката треньорът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски след мача с Левски, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
07.12.2025 21:33
Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски смята, че липсата на опит е в основата на поражението с 1:3 от Левски в среща от 19-ия кръг на Първа лига.

"За няма нас късмет от началото на шампионата, ние от първите четири кръга и от първата, и от втората врътка имаме ЦСКА и Левски. Може би в първото завъртане ЦСКА не беше толкова силен, но не беше в криза във втория кръг. Това е една силна мотивация. Сега ЦСКА дойде в много добра форма срещу нас. Левски е лидер във шампионата.

Да играеш със скалъпен отбор, отбор с много дебютанти, срещу толкова силни отбори…сами виждате разликата. Но сега аз съм щастлив, че и в такива тежки условия, ние нещо правим. Имахме добър сезон до средата на първенството. Казах го много пъти – имаме малко футболисти и умората си каза своето. За нас е добре, че сезонът свърши сега, трябва със сигурност да имаме по-голям избор от играчи в пролетния дял. Трябва да има нови попълнения с по-добри и по-опитни футболисти.

За днешния мач съм доволен, че дадохме всичко от себе си. Борихме се. Играхме с нова защита, Даниел Иванов го направихме десен защитник. Добре се държахме, добре затваряхме, но имаше риск, защото има голяма разлика в качествата. Имаше много тичане през първата част. Един път ни избяга Георги Костадинов, даде пас и падна първия гол. Опорен халф. Всичко друго държахме – Мустафа Сангаре го удържахме, крилата държахме… Но те са класни футболисти, имат възможности и физически, и тактически. Това се добива с опит, с мачове. През второто полувреме резултатът е 1:1. Ние дадохме всичко от себе, да покажем на нашите верни фенове, които ни подкрепят въпреки някои лоши резултати, че ние се борим, бием се и се раздаваме на терена. И показахме някои качества, имахме няколко шанса", заяви Гьоко Хаджиевски.

