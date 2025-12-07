"Доволен съм, че дадохме всичко от себе си", каза наставникът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски смята, че липсата на опит е в основата на поражението с 1:3 от Левски в среща от 19-ия кръг на Първа лига.

"За няма нас късмет от началото на шампионата, ние от първите четири кръга и от първата, и от втората врътка имаме ЦСКА и Левски. Може би в първото завъртане ЦСКА не беше толкова силен, но не беше в криза във втория кръг. Това е една силна мотивация. Сега ЦСКА дойде в много добра форма срещу нас. Левски е лидер във шампионата.

Да играеш със скалъпен отбор, отбор с много дебютанти, срещу толкова силни отбори…сами виждате разликата. Но сега аз съм щастлив, че и в такива тежки условия, ние нещо правим. Имахме добър сезон до средата на първенството. Казах го много пъти – имаме малко футболисти и умората си каза своето. За нас е добре, че сезонът свърши сега, трябва със сигурност да имаме по-голям избор от играчи в пролетния дял. Трябва да има нови попълнения с по-добри и по-опитни футболисти.

За днешния мач съм доволен, че дадохме всичко от себе си. Борихме се. Играхме с нова защита, Даниел Иванов го направихме десен защитник. Добре се държахме, добре затваряхме, но имаше риск, защото има голяма разлика в качествата. Имаше много тичане през първата част. Един път ни избяга Георги Костадинов, даде пас и падна първия гол. Опорен халф. Всичко друго държахме – Мустафа Сангаре го удържахме, крилата държахме… Но те са класни футболисти, имат възможности и физически, и тактически. Това се добива с опит, с мачове. През второто полувреме резултатът е 1:1. Ние дадохме всичко от себе, да покажем на нашите верни фенове, които ни подкрепят въпреки някои лоши резултати, че ние се борим, бием се и се раздаваме на терена. И показахме някои качества, имахме няколко шанса", заяви Гьоко Хаджиевски.