Правителството на Нигерия осигури освобождаването на 100 ученици, отвлечени миналия месец от въоръжени мъже в северния щат Нигер

Симеон Томов
Табела на католическото училище в Папири, северния нигерийски щат Нигер. Снимка: АП
Абуджа ,  
07.12.2025 23:07
 (БТА)

Правителството на Нигерия осигури освобождаването на 100 ученици, които бяха отвлечени миналия месец в северния нигерийски щат Нигер, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната телевизия "Channels Television".  

Франс прес също потвърди за освобождаването, позовавайки се на ООН и нигерийското президентство. Според информацията, с която разполага АФП, учениците трябва да бъдат предадени утре на местните власти. 

Нигерийската християнска асоциация (НХА) съобщи, че на 21 ноември 303 деца и 12 преподаватели са били отвлечени от въоръжени мъже в католическо училище в Папири, селце в щата Нигер. 

Петдесет ученици успяха да избягат в часовете след отвличането, но оттогава нямаше новини за местонахождението или състоянието на останалите деца, някои от които на едва шестгодишна възраст, и похитените преподаватели. 

Местният телевизионен канал "Channels Television" не предостави веднага подробности за освобождаването. 

Отвличането от училище в изолираната общност Папири в щата Нигер бе извършено четири дни след като 25 ученици бяха отвлечени при подобни обстоятелства в град Мага в съседния щат Кеби. 

 

 

/СТ/

