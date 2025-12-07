Правителството на Нигерия осигури освобождаването на 100 ученици, отвлечени миналия месец от въоръжени мъже в северния щат Нигер

Правителството на Нигерия осигури освобождаването на 100 ученици, които бяха отвлечени миналия месец в северния нигерийски щат Нигер, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната телевизия "Channels Television".

Франс прес също потвърди за освобождаването, позовавайки се на ООН и нигерийското президентство. Според информацията, с която разполага АФП, учениците трябва да бъдат предадени утре на местните власти.

Нигерийската християнска асоциация (НХА) съобщи, че на 21 ноември 303 деца и 12 преподаватели са били отвлечени от въоръжени мъже в католическо училище в Папири, селце в щата Нигер.

Петдесет ученици успяха да избягат в часовете след отвличането, но оттогава нямаше новини за местонахождението или състоянието на останалите деца, някои от които на едва шестгодишна възраст, и похитените преподаватели.

Местният телевизионен канал "Channels Television" не предостави веднага подробности за освобождаването.

Отвличането от училище в изолираната общност Папири в щата Нигер бе извършено четири дни след като 25 ученици бяха отвлечени при подобни обстоятелства в град Мага в съседния щат Кеби.