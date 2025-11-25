Подробно търсене

Северна Нигерия се очаква да преживее безпрецедентни нива на глад догодина, според доклад на Световната програма по прехраната

Елена Инджева
Северна Нигерия се очаква да преживее безпрецедентни нива на глад догодина, според доклад на Световната програма по прехраната
Северна Нигерия се очаква да преживее безпрецедентни нива на глад догодина, според доклад на Световната програма по прехраната
Майка и нейното недохранено дете в център за хранене на ООН в град Банки в североизточния нигерийски щат Борно, близо до границата с Камерун. 3 май 2022г. (AP Photo/Chinedu Asadu)
Лагос,  
25.11.2025 16:04
 (БТА)

Скокът в атаките на въоръжени групировки в северната част на Нигерия „доведе глада до нива, невиждани досега“, и се очаква да предизвика най-тежката продоволствена несигурност в Африка догодина, според публикуван днес доклад на Световната програма по прехраната (World Food Programme - WFP), предаде Асошиейтед прес.

Агенцията на ООН прогнозира, че през следващата година 35 милиона души в Нигерия вероятно ще страдат от тежък глад, като това ще е най-големият брой на континента и най-високото равнище, откакто тя е започнала да събира данни в Нигерия.

WFP прогнозира също, че най-малко 15 000 души в североизточния щат Борно, епицентъра на кризата в Нигерия в областта на сигурността, ще страдат от катастрофален глад през 2026 г. В резултат този регион ще бъде класифициран като фаза 5 - най-високата степен на агенцията - като ситуацията там е подобна на тази, която се наблюдава в някои части на ивицата Газа и Судан.

„Северна Нигерия преживява най-тежката си продоволствена криза от едно десетилетие, като най-силно засегнати са селските земеделски общности“, се посочва в изявление на WFP. Широко разпространените нападения от различни въоръжени групи пречат на обработването на земята.

През октомври разклонението на „Ал Каида - „Джамаат Нусрат ал Ислам уал Муслимин” (JNIM) - пое отговорност за първата си атака в Нигерия, превръщайки се в поредната групировка, извършваща нападения в страната. Миналата седмица над 300 ученици и 12 учители бяха отвлечени от училище в западния нигерийски щат Нигер - само четири дни след като 25 ученици бяха отвлечени на 170 километра оттам, в съседния щат Кеби.

Нигерия също е сериозно засегната от масивното намаляване на хранителната помощ от ООН след решението на американския президент Доналд Тръмп да закрие Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID). Американската агенция преустанови финансирането на WFP, която на свой ред предупреди, че ще изчерпи ресурсите си за спешна хранителна и хранителна помощ през декември.

Нигерия е една от страните в региона, където закриването на USAID задълбочи продоволствената криза, отбелязва АП. През юли американската агенция преустанови раздаването на хранителна помощ в Западна и Централна Африка.

„Без потвърдено финансиране милиони хора ще останат без помощ през 2026 г., което ще подхрани нестабилността и ще задълбочи кризата, която светът не може да си позволи да игнорира“, подчерта в заключение WFP.

 

/НС/

Свързани новини

21.11.2025 19:00

Джорджа Мелони осъди насилието в Нигерия и настоя местната християнска общност да бъде защитена

Италианската премиерка Джорджа Мелони осъди насилието срещу християни в Нигерия и заяви, че християнската общност в африканската страна трябва да бъде защитена след поредното отвличане на момичета и учители, предаде АНСА. По-рано днес бе съобщено,
20.11.2025 14:24

Нигерия затвори училища в западния щат Куара след атака срещу църква

Нигерийските власти затвориха училища в пет окръга в централната част на щата Куара, поради опасения, че могат да станат обект на нападения от въоръжени групировки след смъртоносна атака срещу църква по-рано тази седмица, предаде Ройтерс.
19.11.2025 10:12

Поредното отвличане на голяма група ученички в Нигерия отново насочи вниманието към проблема с несигурността

Поредното отвличане на голяма група ученички в Нигерия предизвика силна реакция, която отекна чак в САЩ. Случаят отново насочи вниманието към проблема с несигурността в страната. А насилието в Нигерия има много аспекти, както показа нагледно убийството на генерал от джихадисти.
06.11.2025 15:39

Защо Тръмп заговори за военна намеса в Нигерия

През последната година, ситуацията в Нигерия постепенно си проправи път в дневния ред на американските десни медии. Темата се разпространи дори в относително либерални пространства, а в последните седмици и се превърна и в официална правителствена политика, пише американското издание "Форин Полиси", след като на 31 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп инструктира кабинета си, ако е необходимо, да направи планове за военна намеса в страната.
19.08.2025 22:13

НАН: Нигерия харчи 10 млрд. долара годишно за внос на храни, съобщи правителството

Нигерия харчи 10 млрд. долара годишно за внос на селскостопанска продукция, включително пшеница и риба, съобщи министърът на земеделието Абубакар Киари, цитиран от нигерийската новинарска агенция НАН.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:23 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация