Северна Нигерия се очаква да преживее безпрецедентни нива на глад догодина, според доклад на Световната програма по прехраната

Скокът в атаките на въоръжени групировки в северната част на Нигерия „доведе глада до нива, невиждани досега“, и се очаква да предизвика най-тежката продоволствена несигурност в Африка догодина, според публикуван днес доклад на Световната програма по прехраната (World Food Programme - WFP), предаде Асошиейтед прес.

Агенцията на ООН прогнозира, че през следващата година 35 милиона души в Нигерия вероятно ще страдат от тежък глад, като това ще е най-големият брой на континента и най-високото равнище, откакто тя е започнала да събира данни в Нигерия.

WFP прогнозира също, че най-малко 15 000 души в североизточния щат Борно, епицентъра на кризата в Нигерия в областта на сигурността, ще страдат от катастрофален глад през 2026 г. В резултат този регион ще бъде класифициран като фаза 5 - най-високата степен на агенцията - като ситуацията там е подобна на тази, която се наблюдава в някои части на ивицата Газа и Судан.

„Северна Нигерия преживява най-тежката си продоволствена криза от едно десетилетие, като най-силно засегнати са селските земеделски общности“, се посочва в изявление на WFP. Широко разпространените нападения от различни въоръжени групи пречат на обработването на земята.

През октомври разклонението на „Ал Каида - „Джамаат Нусрат ал Ислам уал Муслимин” (JNIM) - пое отговорност за първата си атака в Нигерия, превръщайки се в поредната групировка, извършваща нападения в страната. Миналата седмица над 300 ученици и 12 учители бяха отвлечени от училище в западния нигерийски щат Нигер - само четири дни след като 25 ученици бяха отвлечени на 170 километра оттам, в съседния щат Кеби.

Нигерия също е сериозно засегната от масивното намаляване на хранителната помощ от ООН след решението на американския президент Доналд Тръмп да закрие Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID). Американската агенция преустанови финансирането на WFP, която на свой ред предупреди, че ще изчерпи ресурсите си за спешна хранителна и хранителна помощ през декември.

Нигерия е една от страните в региона, където закриването на USAID задълбочи продоволствената криза, отбелязва АП. През юли американската агенция преустанови раздаването на хранителна помощ в Западна и Централна Африка.

„Без потвърдено финансиране милиони хора ще останат без помощ през 2026 г., което ще подхрани нестабилността и ще задълбочи кризата, която светът не може да си позволи да игнорира“, подчерта в заключение WFP.