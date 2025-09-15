Подробно търсене

Промишленото производство и продажбите на дребно в Китай с по-слаб ръст

Бойчо Попов
Хора пазаруват в магазин в Пекин, Китай, понеделник, 15 септември 2025 г. Снимка: AP/Mahesh Kumar A.
Пекин,  
15.09.2025 15:25
 (БТА)

Важни икономически показатели от Китай за август се оказаха по-слаби от очакванията. По данни на Пекинското статистическо бюро промишленото производство е нараснало с 5,2 процента спрямо същия месец на миналата година – най-ниският ръст от август 2024 г. и под прогнозите на анализаторите, предаде ДПА.

Продажбите на дребно също отбелязаха слаб резултат – увеличение от 3,4 процента след 3,7 на сто през юли, което е най-ниското равнище от ноември 2024 г. Пазарът на недвижими имоти продължава да отслабва, като цените на новопостроените сгради са спаднали отново през август въпреки предприетите от правителството мерки.

През първата половина на 2025 г. китайската икономика се подкрепяше от силен износ, но външната търговия напоследък губи инерция. Влияние оказват и наложените мита от президента на САЩ Доналд Тръмп. Наблюдатели очакват икономиката да се охлади допълнително през следващите месеци и вече се чуват призиви за нови стимули, за да се постигне правителствената цел за растеж от около пет процента за годината.

По-слабият растеж в Китай има отражение и върху Германия, за която Народната република е един от основните търговски партньори и пазари за промишлени продукти. 

/БП/

