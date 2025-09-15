Решенията на водещи централни банки ще са във фокуса вниманието на пазарните анализатори тази седмица

Решенията на водещи централни банки, поредица от макроикономически данни и развитието на ситуацията около финансовото състояние на Франция приковават вниманието на пазарните анализатори тази седмица.

Политическата криза във Франция, макар на този етап да е вътрешен въпрос, не допринася за повишаване на общата икономическа увереност в ЕС. Новият френски премиер Себастиен Льокорню отхвърли предложението на своя предшественик Франсоа Байру за съкращаване на два официални почивни дни като мярка за ограничаване на бюджетния дефицит. В същото време международната рейтингова агенция "Фич" (Fitch) понижи кредитния рейтинг на Франция от "AA-" на "A+" – най-ниско ниво за страната досега. По оценка на Льокорню страната "плаща за нестабилността". На този фон Европейската централна банка (ЕЦБ) остави без промяна основния си лихвен процент на фона на инфлация около две на сто и сравнително скромен, но устойчив растеж в еврозоната. Както и досега, от Франкфурт подчертаха, че бъдещите решения ще зависят от постъпващите данни. В изказванията си президентът на институцията Кристин Лагард отдели по време на пресконференцията след заседанието на Управителния съвет на институцията значително внимание на предстоящото присъединяване на България към еврозоната, а не толкова на френските фискални предизвикателства.

Отвъд океана инфлационният натиск в САЩ се засили: потребителските цени нараснаха с 0,4 на сто спрямо предходния месец, което е малко над очакванията. На годишна база инфлацията се повиши до 2,9 на сто, а базисният показател остава над 3 на сто. Паралелно първоначалните молби за помощи при безработица нараснаха до 263 000 – най-високо равнище от юни 2023 г., подсилвайки сигналите за осезаемо забавяне на ръста в заетостта. Понижение на лихвените проценти от Управлението за федерален резерв (УФР) тази седмица е вероятно и заради публичната подкрепа на част от членовете на Федералния комитет по отворения пазар (FOMC). Според анализатори от германската банка "Хелаба" (Helaba) отделни пазарни залагания за понижение с петдесет базисни пункта изглеждат преувеличени.

На този фон едно от основните очаквани събития на седмицата е заседанието на УФР в сряда и четвъртък, на което пазарните участници залагат на понижение на лихвите. Предстоят и заседания на централните банки на Великобритания, Япония, Канада, Бразилия и Норвегия – седмица, която се очертава натоварена за наблюдателите на паричната политика, отбелязва Крис Уилямсън, главен бизнес икономист на "Ес енд Пи Глобал" (S&P Global). По изчисления на Блумбърг до края на седмицата лихвените решения ще засегнат икономики, формиращи две пети от световния БВП, включително четири от индустриализираните държави в Г-7.

Паралелно се очаква поток от данни: промишлено производство и търговия на дребно в САЩ и континентален Китай, инфлация и показатели за пазара на труда във Великобритания, както и промишлено производство в еврозоната.

По време на заседанието на УФР членовете на отговорни за монетарната политика ще актуализират и своите прогнози за бъдещия лихвен път в т.нар. "точкова диаграма", която се приема като важен ориентир за очакванията на централните банкери. Последният публикуван набор от прогнози посочи средно очакване за лихвен процент от 3,6 на сто през 2026 г. и 3,4 на сто през 2027 г., с перспектива за понижение към три на сто в по-дългосрочен план.

Американските централни банкери ще балансират между няколко сигнала. От една страна, икономиката показва устойчивост като за третото тримесечие икономистите прогнозират повишение на БВП от поне 2 процента. Инфлацията остава над целта, а безработицата – в исторически ниски граници. От друга страна, част от членовете на УФР приемат, че евентуални ценови повишения, включително в резултат на мита, може да се окажат краткотрайни, докато на пазара на труда се появяват признаци на забавяне – особено в данните извън селското стопанство.

Макроикономическите данни от Великобритания са сред най-важните икономически събития в Европа

Макроикономическите данните от Обединеното кралство са сред ключовите за Европа тази седмица. Анализатори от "Ай Джи" (IG) очакват обичайната комбинация от показатели за инфлацията, заетостта и продажбите на дребно да насочи вниманието към заседанието на "Банк ъв Ингланд" (Bank of England). Пазарният консенсус е за запазване на основната лихва на 4 на сто, като е възможно отново да има разнопосочно гласуване заради настояване на малцинство за незабавно понижение. Прогнозата на централната банка е за пик на инфлацията от 4 на сто през септември. Властите следят отблизо цените на храните, за които се очаква поскъпване над 5 на сто, докато инфлацията в услугите може леко да отслабне. При такъв сценарий инфлационният доклад едва ли би променил плана за понижения по-късно. Пазарното внимание е насочено и към намаляването на облигационния портфейл – възможно е забавяне на количественото затягане от сегашния темп от сто милиарда британски лири годишно.

Решението на "Норгес Банк" (Norges Bank) също е в четвъртък и може да се окаже по-трудно от обичайното. Повечето икономисти очакват намаление на основната лихва с още четвърт пункт до 4 процента, но при задържане на основната инфлация над 3 на сто и подобряващи се бизнес нагласи не е изключено отлагане.

ЕЦБ ще проведе двудневна конференция от сряда, вероятно най-широката платформа за коментари след миналоседмичното решение за запазване на лихвите. Кристин Лагард ще участва и в среща на министрите на финансите от еврозоната по-късно през седмицата. Сред данните в ЕС акцент са тези за външната търговия (понеделник), индустриалното производство (вторник) и окончателната инфлация (сряда). Индексът на инвеститорското доверие на Центъра за европейски икономически изследвания "Цет Е Ве" (ZEW) за Германия излиза във вторник. В петък са насрочени и оценки за кредитни рейтинги на ключови страни от еврозоната – Италия от "Фич Рейтингс" (Fitch Ratings), Гърция от "Мудис Рейтингс" (Moody’s Ratings) и Франция от "Морнингстар Ди Би Ар Ес" (Morningstar DBRS).

Швейцарските данни за износа в четвъртък могат да придобият допълнителна тежест на фона на опитите за търговско споразумение със САЩ с цел ограничаване на най-високите американски мита за държава с развит статут.

Какво предстои в икономическия календар в Северна Америка?

Вътрешнополитически теми доминират в САЩ. Убийството на обществена фигура, свързвана с подкрепа за президента Тръмп – Чарли Кърк – вероятно ще задълбочи политическите разделения. Все пак след дългите препирни между американския президент Тръмп и ръководителя на УФР Пауъл централната банка на САЩ ще понижи основните лихвени проценти. Според "Хелаба" последните по-слаби данни за труда дават пространство за маневриране въпреки все още повишената инфлация.

Преди решението на УФР фокус са и сигналите за потреблението: за вторник се прогнозира повишение на продажбите на дребно в САЩ с 0,3 на сто за август след силни увеличения през предходните два месеца. Анализите поставят въпроса докога домакинствата ще поддържат разходите при несигурен трудов пазар и покачващи се цени. Заявките за помощи за безработни в четвъртък ще покажат дали скокът от предходната седмица е временно явление или начало на тенденция.

В Канада инфлацията може да се понижи до 2 процента на годишна база, докато предпочитаният от централната банка базисен показател се очаква около три на сто. Това едва ли ще попречи на "Банк ъв Канада" (Bank of Canada) да намали основната лихва до 2,5 на сто в сряда на фона на отслабваща заетост и спад на икономиката през второто тримесечие. Досегашният цикъл на облекчаване не успя да възстанови слабия жилищен пазар; последните данни за продажбите на съществуващи домове и започнатото строителство ще дадат актуална картина.

И в Азия акцентът ще е върху решения на централни банки

Китай открива седмицата с данни за август – за продажби на дребно, промишлено производство, инвестиции и безработица – които ще покажат дали насочената подкрепа стабилизира търсенето след широкото забавяне през юли. На пазара на имоти се очакват нови индикации за дълбочината на спада. Индия вероятно е намалила търговския си дефицит през август, а централната банка на Пакистан се очаква да задържи лихвите без промяна.

В сряда излизат данни за търговския баланс на Япония и износа на непетролни продукти от Сингапур – барометър за глобалната електроника. Американските мита вероятно ще допринесат за пореден месец на спад в японския износ през август, докато вносът може да намалее заради по-ниските световни цени на суровините. При продължаващ слаб износ "Банк ъв Джапан" (Bank of Japan) се очаква да запази лихвата на 0,5 на сто в петък. По оценка на "Ай Ен Джи" банката ще се нуждае от повече време, за да прецени ефектите от търговското споразумение между САЩ и Япония. Очаква се инфлацията на потребителските цени да се забави до 2,9 на сто на годишна база за август поради високата база от миналата година, но основната инфлация без пресни храни и енергоносители вероятно ще остане над 3 на сто – фактор, който би подкрепил евентуално повишение на лихвата през октомври. На фона на нестабилната вътрешнополитическа обстановка не се очакват агресивни изказвания от управителя Кадзуо Уеда.

Централната банка на Тайван се очаква да запази лихвата без промяна в четвъртък. Инфлацията е под целта от 2 на сто от май насам. Въпреки отслабването на тайванския долар през последните два месеца след предходно поскъпване натискът за допълнително обезценяване не изглежда решаващ. Икономическият растеж продължава да изненадва положително на фона на стабилно външно търсене. Дори при решение за бездействие пазарите ще търсят сигнали за възможно понижение на лихвите през декември.

Централната банка на Индонезия вероятно ще остави основната лихва на 5 процента в сряда. Последните рокади в кабинета, включително смяната на министъра на финансите Шри Муляни, пораждат риск от по-широк фискален дефицит. Новият министър ще преразглежда плановете за разходите за следващата година. При по-ниска инфлация реалните лихвени проценти остават високи – около 3,4 на сто – поради което анализатори на "Ай Ен Джи" продължават да очакват понижение на лихвата с общо петдесет базисни пункта до първото тримесечие на 2026 г.

В четвъртък ще бъдат обявени данните за БВП на Нова Зеландия и статистика за заетостта в Австралия – показатели, които са съществени за следващите стъпки на местните централни банки.

В Африка също ще е горещо

Предстоят няколко решения по паричната политика на континента.

В Република Южна Африка в четвъртък се очаква запазване на лихвата на ниво от 7 на сто за ограничаване на инфлацията, която вероятно ще ускори до 3,6 на сто през август от 3,5 на сто през предходния месец. Централната банка по-рано посочи цел инфлацията да се установи близо до долната граница от 3 до 6 процента.

В Латинска Америка се очаква решението на бразилската централна банка и данните за БВП за Бразилия и Аржентина

Показателят – заместител на БВП – за понеделник в Бразилия се очаква да покаже забавяне на активността, докато най-голямата икономика в региона навлиза във втората половина на 2025 г. Във вторник инвеститорите ще анализират забавилия се доклад за безработицата за юли. Въпреки стегнатия трудов пазар прогнозите са за исторически ниско равнище от 7,5 на сто.

В региона на Андите анализаторите очакват известно възстановяване на търсенето, отразено в данните за търговията на дребно, производството и индустриалното производство на Колумбия, както и в месечните показатели за търговията на дребно, производството и индустриалното производство на Перу, където икономиката се движи под потенциала и под очакванията на властите.

"Банко Сентрал до Бразил" (Banco Central do Brasil) в сряда почти сигурно ще запази лихвата на най-високо равнище от деветнадесет години – 15 на сто – за второ поредно заседание. Въпреки че инфлацията и инфлационните очаквания започват да се охлаждат, а растежът се забавя, повечето анализатори не предвиждат облекчаване преди 2026 г, коментира Блумбърг.

В Аржентина президентът Хавиер Милей е изправен пред трудности да поддържа курса на икономическата програма след слабия резултат на провинциалните избори в Буенос Айрес. Прогнозите за растежа през 2025 г. се понижават преди публикуването на данните за БВП на Аржентина за второто тримесечие, като очакванията са за стагнация спрямо предходното тримесечие. Предстоят и статистики за търговията, бюджетното салдо и безработицата за същия период.