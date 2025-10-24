Основната инфлация в Япония се ускорява през септември и остава над целта на централната банка

Основните потребителски цени в Япония са се повишили с 2,9 процента на годишна база през септември, показват данни, публикувани днес. Те остават над целта на Японската централна банка ("Банк ъф Джапан", Bank of Japan - BOJ) от 2 процента и поддържат очакванията за възможно повишение на лихвените проценти, предава Ройтерс.

Данните ще бъдат сред ключовите фактори, които банката ще разгледа на двудневната си среща през следващата седмица, когато Управителният ѝ съвет ще обсъди дали да запази основната лихва на ниво 0,5 процента и ще представи нови тримесечни прогнози за икономическия растеж и инфлацията.

Индексът на потребителските цени, който изключва колебанията в цените на пресни храни, но включва разходите за гориво, се е ускорил от 2,7 процента през август до 2,9 процента през септември в съответствие с пазарните очаквания.

Индексът, който изключва както цените на пресни храни, така и разходите за енергия, и който регулаторът следи като по-точен показател за основните инфлационни тенденции – е нараснал с 3,0 процента на годишна база спрямо 3,3 процента през август.

Повишението се дължи на нов ръст в разходите за енергия и продължаващото поскъпване на храните, чиито цени са се увеличили със 7,6 процента през септември, показват официалните данни. Цените в сектора на услугите са се повишили с 1,4 процента, докато цените на стоките са нараснали с 4,2 процента - знак, че компаниите постепенно прехвърлят по-високите разходи за труд.

"При настоящата ситуация и двата вида инфлация вероятно ще достигнат или ще надхвърлят прогнозата на "Банк ъф Джапан" за текущата финансова година", коментира Абхиджит Суря, старши икономист в "Кепитъл Икономикс" (Capital Economics). По думите му въпреки тези данни банката "продължава да поддържа предпазлив тон и не дава индикации, че повишение на лихвите е неизбежно".

Според Суря регулаторът вероятно ще изчака до януари 2026 г., преди да предприеме ново увеличение на лихвените проценти.

Централната банка прекрати десетилетната си политика на ултраниски лихви миналата година и повиши краткосрочните проценти до 0,5 процента през януари, след като прецени, че икономиката се приближава до устойчиво постигане на целта за инфлация от 2 процента.

Въпреки че ценовият натиск надвишава тази цел вече повече от три години, управителят Казуо Уеда подчертава необходимостта от предпазливост заради несигурността, произтичаща от въздействието на американските мита върху японската икономика. Той настоява, че е необходима устойчива инфлация, подкрепена от вътрешно търсене и ръст на заплатите, преди да се възобнови цикълът на повишаване на лихвите.

Двама от деветимата членове на управителния съвет на централната банка обаче не са се съгласили с решението да се запазят лихвите без промяна през септември и са предложили повишение до 0,75 процента - сигнал за засилен фокус на банката към инфлационните рискове.

"Времето за следващото повишение на лихвените проценти в Япония остава несигурно. Сред членовете на Управителния съвет има различия в мненията, което се потвърждава от двата гласа "против" на последното заседание. Очаква се подобна ситуация и на предстоящото заседание на 29 и 30 октомври, когато вероятно отново ще има две несъгласни становища, без това да промени крайното решение на мнозинството", казва в изпратен до редактор на БТА коментар по електронната поща Мин Йо Кан, старши анализатор за Япония и Южна Корея в Ай Ен Джи (ING). Водещият сценарий на банката в момента предвижда следващо възможно увеличение на лихвите през декември, ако икономическите условия и инфлационният натиск останат стабилни.