„Майкрософт“ ще инвестира 17,5 милиарда долара в Индия през следващите четири години, обяви компанията

„Майкрософт“ (Microsoft) обяви своята най-голяма инвестиция в Азия досега - американският технологичен концерн планира да вложи 17,5 милиарда долара в Индия през следващите четири години за развитие на инфраструктура за облачни услуги и изкуствен интелект в страната, предаде Асошиейтед прес.

Това съобщи в публикация в платформата „Екс“ (X) Сатя Надела, главен изпълнителен директор на компанията, след среща в Делхи с индийския премиер Нарендра Моди.

Надела посочи, че „Майкрософт“ се ангажира с тази инвестиция, за да помогне на Индия да изгради „инфраструктурата, уменията и суверенните способности“, необходими за нейното бъдеще в областта на изкуствения интелект (ИИ).

Съобщението подчертава засилващата се глобална конкуренция между големите технологични компании за разширяване на дейностите им в Индия, която се превърна в един от най-бързо развиващите се дигитални пазари в света.

През октомври „Гугъл“ (Google) обяви, че ще изгради в индийския щат Андхра Прадеш най-големия си център за данни и хъб за изкуствен интелект извън САЩ и обеща да инвестира 15 милиарда долара за пет години в страната.

Надела е в Индия на тридневно посещение, включващо срещи с политици, както и участия в събития, посветени на ИИ,в град Бангалор - индийската Силициева долина в южната част на страната, както и във финансовия център Мумбай.

Индия си е поставила амбициозната цел да стане световен лидер в сферата на изкуствения интелект и производството на чипове. Правителството въведе финансови стимули за привличане на глобални производители на полупроводници и големи технологични компании, за да укрепи иновационната екосистема на страната, да увеличи заетостта и да намали зависимостта от вносни технологии.

„Когато става въпрос за ИИ, светът е оптимистично настроен към Индия“, написа Моди в „Екс“ след срещата си с Надела.

Новият инвестиционен план на „Майкрософт“ надхвърля обявените планове на компанията от началото на тази година, според които корпорацията планира да инвестира 3 милиарда долара в Индия в проекти за изкуствен интелект, облачна инфраструктура и обучение на кадри през идните две години, припомня АП.

Компанията, която е на индийския пазар от повече от три десетилетия, има над 22 000 служители в страната и разширява капацитета си за облачни услуги и центрове за данни, за да поддържа нуждите от напреднали изчисления.

В свое изявление „Майкрософт“ посочи, че планира да разшири значително дейностите си в Индия, разполагайки с високотехнологичен център за данни в страната, който ще заработи от средата на 2026 година.