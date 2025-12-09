Подробно търсене

„Майкрософт“ ще инвестира 17,5 милиарда долара в Индия през следващите четири години, обяви компанията

Марин Милков
Главният изпълнителен директор на „Майкрософт“ Сатя Надела (вляво) се ръкува с индийския премиер Нарендра Моди по време на срещата им в Делхи, Индия, вторник, 9 декември 2025 г. Снимка: Microsoft via AP
Делхи,  
09.12.2025 19:50
 (БТА)

„Майкрософт“ (Microsoft) обяви своята най-голяма инвестиция в Азия досега - американският технологичен концерн планира да вложи 17,5 милиарда долара в Индия през следващите четири години за развитие на инфраструктура за облачни услуги и изкуствен интелект в страната, предаде Асошиейтед прес.

Това съобщи в публикация в платформата „Екс“ (X) Сатя Надела, главен изпълнителен директор на компанията, след среща в Делхи с индийския премиер Нарендра Моди.

Надела посочи, че „Майкрософт“ се ангажира с тази инвестиция, за да помогне на Индия да изгради „инфраструктурата, уменията и суверенните способности“, необходими за нейното бъдеще в областта на изкуствения интелект (ИИ).

Съобщението подчертава засилващата се глобална конкуренция между големите технологични компании за разширяване на дейностите им в Индия, която се превърна в един от най-бързо развиващите се дигитални пазари в света.

През октомври „Гугъл“ (Google) обяви, че ще изгради в индийския щат Андхра Прадеш най-големия си център за данни и хъб за изкуствен интелект извън САЩ и обеща да инвестира 15 милиарда долара за пет години в страната.

Надела е в Индия на тридневно посещение, включващо срещи с политици, както и участия в събития, посветени на ИИ,в град Бангалор - индийската Силициева долина в южната част на страната, както и във финансовия център Мумбай.

Индия си е поставила амбициозната цел да стане световен лидер в сферата на изкуствения интелект и производството на чипове. Правителството въведе финансови стимули за привличане на глобални производители на полупроводници и големи технологични компании, за да укрепи иновационната екосистема на страната, да увеличи заетостта и да намали зависимостта от вносни технологии.

„Когато става въпрос за ИИ, светът е оптимистично настроен към Индия“, написа Моди в „Екс“ след срещата си с Надела.

Новият инвестиционен план на „Майкрософт“ надхвърля обявените планове на компанията от началото на тази година, според които корпорацията планира да инвестира 3 милиарда долара в Индия в проекти за изкуствен интелект, облачна инфраструктура и обучение на кадри през идните две години, припомня АП.

Компанията, която е на индийския пазар от повече от три десетилетия, има над 22 000 служители в страната и разширява капацитета си за облачни услуги и центрове за данни, за да поддържа нуждите от напреднали изчисления.

В свое изявление „Майкрософт“ посочи, че планира да разшири значително дейностите си в Индия, разполагайки с високотехнологичен център за данни в страната, който ще заработи от средата на 2026 година.

/ИЦ/

11.11.2025 20:19

„Гугъл“ обяви най-голямата си инвестиция в Германия до момента - 5,5 милиарда евро

Американската технологична компания „Гугъл“ (Google) ще инвестира 5,5 милиарда евро в Германия през следващите четири години - най-голямата си инвестиция в страната досега, съобщи днес компанията в Берлин, цитирана от ДПА.  Според обявлението
11.11.2025 16:37

“Майкрософт“ планира да инвестира 10 милиарда долара в португалски център за данни за изкуствен интелект

Американският технологичен концерн „Майкрософт“ (Microsoft) планира да инвестира 10 милиарда долара през идните няколко години в инфраструктура за изкуствен интелект в център за данни в португалския пристанищен град Синеш, съобщи днес компанията,
04.11.2025 19:43

Американската компания "Палантир" и инвестиционният фонд на Дубай обявиха съвместно дружество в сферата на изкуствения интелект

Американската компания за анализ на големи данни "Палaнтир" (Palantir) и държавният инвестиционният фонд на Дубай (Dubai Holding) обявиха днес създаването на съвместно дружество, което подчертава амбициите на Обединените арабски емирства (ОАЕ) в
03.11.2025 15:27

"Майкрософт" инвестира над 15 милиарда долара в ОАЕ и си гарантира лицензи за износ на чипове за изкуствен интелект от американското правителство

"Майкрософт" (Microsoft) планира да инвестира над 15 милиарда долара в Обединените арабски емирства през следващите седем години – до края на 2029 г., съобщи компанията, цитирана от Ройтерс. По данни на дружеството инвестицията ще бъде насочена
16.10.2025 10:33

"Енвидиа", "Майкрософт", "ексЕйАй" и "Блекрок" планират да придобият компания за центрове за данни за 40 милиарда долара

Американските корпорации "Енвидиа" (Nvidia), "Майкрософт" (Microsoft), "Блекрок" (BlackRock) и "ексЕйАй" (xAI) са се присъединили към консорциум от инвеститори, който ще придобие "Алайнд дейта сентърс" (Aligned Data Centers) за 40 милиарда долара.
14.10.2025 12:45

"Гугъл" инвестира в Индия 15 милиарда долара в мощности за изкуствен интелект

Американският технологичен концерн "Гугъл" (Google) обяви днес, че ще изгради в индийския щат Андхра Прадеш най-големия си център за данни и хъб за изкуствен интелект (ИИ) извън САЩ и обеща да инвестира 15 милиарда долара за пет години в
08.10.2025 11:53

Стартъпът "Антропик" планира да отвори свой офис в Индия

Американският стартъп за изкуствен интелект (ИИ) "Антропик" (Anthropic) обяви днес, че обмисля откриването на свой офис в Индия, следвайки примера на други компании в сектора, привлечени от най-големия пазар на планетата по отношение на населението,
02.06.2025 15:16

"Майкрософт" ще инвестира 400 милиона долара за развитие на изкуствен интелект и облачни изчисления в Швейцария

Американският технологичен гигант "Майкрософт" (Microsoft) ще инвестира 400 милиона долара в Швейцария, като средствата ще бъдат насочени към развитието на инфраструктурата на компанията за облачни изчисления и изкуствен интелект, предаде
07.01.2025 17:20

"Майкрософт" с инвестиция за 3 милиарда долара в проекти за изкуствен интелект в Индия

Главният изпълнителен директор на "Майкрософт" (Microsoft) Сатя Надела обяви днес, че американският информационен гигант ще инвестира 3 милиарда долара в Индия в проекти за изкуствен интелект, облачна инфраструктура и образование през идните две

