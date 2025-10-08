Стартъпът "Антропик" планира да отвори свой офис в Индия

Подробно търсене

Марин Милков
Снимка: AP/Richard Drew
Мумбай,  
08.10.2025 11:53
 (БТА)

Американският стартъп за изкуствен интелект (ИИ) "Антропик" (Anthropic) обяви днес, че обмисля откриването на свой офис в Индия, следвайки примера на други компании в сектора, привлечени от най-големия пазар на планетата по отношение на населението, предаде Франс прес.

Около 900 милиона индийци от общото население, или приблизително 1,5 милиарда души, използват редовно интернет, било за лични нужди или професионални цели, според последни оценки на индустрията.

Индия вече е втората държава по използване на чатбота "Клод" (Claude), се посочва в прессъобщение на компанията.

Главният изпълнителен директор на компанията Дарио Амодей е на посещение в Индия тази седмица, за да се срещне с властите и партньори от индустрията, с цел откриване на свой на офис в Бангалор, индийската Силициева долина в южната част на страната, обяви компанията.

"Индия се налага като естествен избор заради огромния си технически талант и желанието на правителството да гарантира, че ИИ е от полза за цялото общество", подчерта Амодей.

Един от основните конкуренти на "Антропик" - "ОупънЕйАй" (OpenAI), също е проявил интерес към индийския пазар и планира да открие свое представителство в страната до края на годината, допълва АФП.

Главният изпълнителен директор на "ОупънЕйАй" Сам Олтман вече стартира абонаментна програма в Индия само за 399 рупии (4 евро) на месец, която се радва на голям успех сред студенти и млади учени.

Стартъпът за изкуствен интелект "Перплексити" (Perplexity) също подписа партньорство с индийския телекомуникационен оператор "Еъртел" (Airtel), припомня АФП.

Оценката на стойността на "Антропик" е около 183 милиарда долара спрямо 500 милиарда за "ОупънЕйАй".

/БП/

