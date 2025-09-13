Ключова технологична инвестиция създава нови перспективи за изкуствения интелект в Европа

През последните седмици се засилиха спекулациите, че американският гигант "Епъл" (Apple) ще купи "Мистрал" (Mistral), френски стартъп за изкуствен интелект. Това доведе до редица песимистични сценарии, според които една успешна история за френския и европейски предприемачески успех ще попадне в ръцете на богат американски концерн. Говореше се за инвестиция за най-малко 6 милиарда долара.

В крайна сметка нещата се развиха по друг начин, защото финансирането на "Мистрал" дойде от Европа. В тези времена, белязани от американското настъпление в сектора, това е достатъчно рядко явление, за да бъде значимо, въпреки че Старият континент остава силно зависим от САЩ в технологично отношение, пише френското издание "Франс ентер".

Стратегическото споразумение с "Мистрал" беше сключено от нидерландската компания Ей Ес Ем Ел (ASML), която действа дискретно, но всъщност е най-голямата технологична компания в Европа и доминира на световния пазар на машини за производство на полупроводници. Тя ще инвестира 1,3 милиарда в "Мистрал", като ще контролира 12 на сто от капитала на френския стартъп.

Тази важна инвестиция на нидерландския гигант превръща "Мистрал" в първата европейска компания за изкуствен интелект, която има пазарна капитализация, достигаща 10 милиарда евро. Това е забележително постижение, като се има предвид, че става дума за стартъп, създаден през 2023 г. Но трябва да се отбележи, че "ОупънЕйАй" (OpenAI), компанията, която е изобретила "ЧатДжиПиТи" (ChatGpt) струва около 300 милиарда долара. Конкурентът му "Антропик" (Antrhopic), също от САЩ, има капитализация от 183 милиарда долара. В този смисъл "Мистрал", гигант в Европа, остава джудже на световно ниво, пише италианското издание "Интернационале".

В последно време, започвайки от доклада за бъдещето на конкурентоспособността на ЕС на бившия управител на Европейската централна банка Марио Драги миналата година, често се говори, че Европа рискува да изостане в технологично отношение и е неспособна да оцени възможностите в рамките на континента. Неочакваното сближаване между Ей Ес Ем Ел и "Мистрал" показва, че пресичането на Атлантическия океан в търсене на финансиране не е единственото решение. В последното увеличение на капитала на "Мистрал" участваха и някои американски фондове, но тяхното присъствие е миноритарно.

Оръжие за доминиране

Европа е преживяла големи индустриални приключения (достатъчно е да си припомним "Еърбъс" - Airbus), но въпреки единния пазар, сделките между частни компании като тази между Ей Ес Ем Ел и "Мистрал" остават твърде редки, особено в такава важна област.

Залогът е ясен: днес технологията е в центъра не само на икономическата конкуренция, но и на световната геополитика. Ако автаркията (икономическа система, при която връзките с външния свят са силно ограничени или не съществуват - бел.ред.) няма смисъл, то суверенитетът е ключов аспект на тази епоха, белязана от предефиниране на отношенията въз основа на силата на глобално ниво. А Европа има още дълъг път да извърви.

Доналд Тръмп, който залага на Силициевата долина, за да наложи своята хегемония, превърна технологичната иновация на САЩ в оръжие за доминиране, което използва, както срещу своя китайски конкурент, така и срещу предполагаемите си европейски съюзници. Китай разполага с достатъчен мащаб и иновационен капацитет, за да се съревновава със САЩ, а в някои сектори дори да ги надмине. Европа, от друга страна, е по същество "плячка", пазар, на който Тръмп иска да попречи да въведе правила, пише "Франс ентер".

Инвестицията на Ей Ес Ем Ел в "Мистрал" отговаря преди всичко на индустриални императиви и частни стратегии. Но в днешно време, когато геополитиката никога не е твърде далеч, операцията има огромно значение.