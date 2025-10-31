Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.10.2025

Снимка: БТА, архив
София,  
31.10.2025 19:08
 (БТА)
Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.10674

0.903555

Бразилски реал

BRL

10

3.14589

3.17875

Канадски долар

CAD

1

1.20678

0.828651

Швейцарски франк

CHF

1

2.10599

0.474836

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.37878

4.20384

Чешка крона

CZK

100

8.03975

12.4382

Датска крона

DKK

10

2.61905

3.81818

Британска лира

GBP

1

2.2185

0.450755

Хонконгски долар

HKD

10

2.1783

4.59074

Унгарски форинт

HUF

1000

5.0395

198.432

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.01595

9843

Израелски шекел

ILS

10

5.20943

1.9196

Индийска рупия

INR

100

1.908

52.4109

Исландска крона

ISK

100

1.35071

74.0351

Японска йена

JPY

100

1.09792

91.0813

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.1853

843.668

Мексиканско песо

MXN

100

9.12719

10.9563

Малайзийски рингит

MYR

10

4.04197

2.47404

Норвежка крона

NOK

10

1.67904

5.95578

Новозеландски долар

NZD

10

9.67658

1.03342

Филипинско песо

PHP

100

2.88322

34.6834

Полска злота

PLN

10

4.59547

2.17606

Румънска лея

RON

10

3.84567

2.60033

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.79023

5.58587

Сингапурски долар

SGD

1

1.30051

0.768929

Тайландски бат

THB

100

5.23677

19.0957

Турска лира

TRY

100

4.02573

24.8402

Щатски долар

USD

1

1.69277

0.590748

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.7571

10.2489

Злато (в трой унции)

XAU

1

6804.67

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

