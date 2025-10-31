Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.10.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 31.10.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.10674
|
0.903555
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.14589
|
3.17875
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.20678
|
0.828651
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.10599
|
0.474836
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.37878
|
4.20384
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.03975
|
12.4382
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.61905
|
3.81818
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2185
|
0.450755
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.1783
|
4.59074
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.0395
|
198.432
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.01595
|
9843
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.20943
|
1.9196
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
1.908
|
52.4109
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.35071
|
74.0351
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.09792
|
91.0813
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.1853
|
843.668
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.12719
|
10.9563
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.04197
|
2.47404
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.67904
|
5.95578
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
10
|
9.67658
|
1.03342
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
2.88322
|
34.6834
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.59547
|
2.17606
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.84567
|
2.60033
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.79023
|
5.58587
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.30051
|
0.768929
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.23677
|
19.0957
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
4.02573
|
24.8402
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.69277
|
0.590748
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.7571
|
10.2489
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
6804.67
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина