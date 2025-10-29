Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.10.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.10.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.10931
|
0.901461
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.14341
|
3.18126
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.20678
|
0.828651
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.10803
|
0.474377
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.36757
|
4.22374
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.03612
|
12.4438
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.61881
|
3.81853
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.22077
|
0.450294
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.163
|
4.62321
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.03781
|
198.499
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.01484
|
9853.77
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.18623
|
1.92818
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
1.90504
|
52.4923
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.36485
|
73.2681
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.10455
|
90.5346
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.18124
|
846.568
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.1124
|
10.9741
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.01303
|
2.49188
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68048
|
5.95068
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
10
|
9.72131
|
1.02867
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
2.86292
|
34.9294
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.61085
|
2.1688
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.84695
|
2.59946
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.795
|
5.57103
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.29852
|
0.770108
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.20472
|
19.2133
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
4.00722
|
24.955
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.68084
|
0.594941
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.82617
|
10.1769
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
6726.78
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина