Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.10.2025

Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
29.10.2025 17:38
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.10931

0.901461

Бразилски реал

BRL

10

3.14341

3.18126

Канадски долар

CAD

1

1.20678

0.828651

Швейцарски франк

CHF

1

2.10803

0.474377

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.36757

4.22374

Чешка крона

CZK

100

8.03612

12.4438

Датска крона

DKK

10

2.61881

3.81853

Британска лира

GBP

1

2.22077

0.450294

Хонконгски долар

HKD

10

2.163

4.62321

Унгарски форинт

HUF

1000

5.03781

198.499

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.01484

9853.77

Израелски шекел

ILS

10

5.18623

1.92818

Индийска рупия

INR

100

1.90504

52.4923

Исландска крона

ISK

100

1.36485

73.2681

Японска йена

JPY

100

1.10455

90.5346

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.18124

846.568

Мексиканско песо

MXN

100

9.1124

10.9741

Малайзийски рингит

MYR

10

4.01303

2.49188

Норвежка крона

NOK

10

1.68048

5.95068

Новозеландски долар

NZD

10

9.72131

1.02867

Филипинско песо

PHP

100

2.86292

34.9294

Полска злота

PLN

10

4.61085

2.1688

Румънска лея

RON

10

3.84695

2.59946

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.795

5.57103

Сингапурски долар

SGD

1

1.29852

0.770108

Тайландски бат

THB

100

5.20472

19.2133

Турска лира

TRY

100

4.00722

24.955

Щатски долар

USD

1

1.68084

0.594941

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.82617

10.1769

Злато (в трой унции)

XAU

1

6726.78

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

