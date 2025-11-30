Ливърпул прекъсна слаба серия след успех срещу Уест Хям

Ливърпул спечели с 2:0 като гост срещу Уест Хям в мач от 13-ия кръг във Висшата английска лига.

Преди почивката Флориан Вирц, Александър Исак и Райън Гравенберг пропуснаха да дадат аванс за отбора от Мърсисайд. Исак откри резултата след точно час игра след подаване на коуди Гакпо, а Лукас Пакета си изкара два жълти картона за една минута и остави лондончани в намален състав.

В допълнителното време на двубоя Гакпо оформи успеха в полза на "червените", които прекъснаха серия от три поредни поражения и се намират на осмо място с 21 точки, колкото има и Манчестър Юнайтед. По-рано днес "червените дяволи" победиха след обрат с 2:1 като гости Кристъл Палас.

Уест Хям е на 17-та позиция със само 11 пункта.

В друга среща от кръга Астън Вила победи с минималното 1:0 на свой терен местния си съперник Уулвърхямптън след гол на Бубакар камара в 67-ата минута.

Отборът от Бирмингам е на трето място в класирането с 24 точки. "Вълците" остават на 20-та позиция със само 2 точки.

Брайтън се наложи с 2:0 като гост срещу Нотингам Форест. Попадения на Максим де Куйпер и Стефанос Цимас във всяко полувреме. "Чайките" се изкачиха на пета позиция във Висшата лига с 22 точки, докато Нотингам заема 16-та позиция.

По-късно днес е дербито между Челси и лидера в класирането Арсенал.

Мачове от 13-ия кръг на Висшата лига на Англия: Кристъл Палас - Манчестър Юнайтед 1:2 Астън Вила - Уулвърхямптън 1:0 Нотингам Форест - Брайтън 0:2 Уест Хям - Ливърпул 0:2 по-късно днес: Челси - Арсенал от събота: Брентфорд - Бърнли 2:1 Манчестър Сити - Лийдс 2:2 Съндърланд - Борнемут 3:2 Евертън - Нюкасъл 1:4 Тотнъм - Фулъм 1:2 В класирането води Арсенал с 29 точки, пред Манчестър Сити с 25,

Астън Вила с 24, Челси с 23, Брайтън и Съндърланд са с по 22,

Манчестър Юнайтед и Ливърпул имат по 21 точки и други.