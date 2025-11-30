Подробно търсене

Ливърпул прекъсна слаба серия след успех срещу Уест Хям

Асен Даскалов
AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Лондон,  
30.11.2025 18:25
 (БТА)

Ливърпул спечели с 2:0 като гост срещу Уест Хям в мач от 13-ия кръг във Висшата английска лига. 

Преди почивката Флориан Вирц, Александър Исак и Райън Гравенберг пропуснаха да дадат аванс за отбора от Мърсисайд.  Исак откри резултата след точно час игра след подаване на коуди Гакпо, а Лукас Пакета си изкара два жълти картона за една минута и остави лондончани в намален състав. 

В допълнителното време на двубоя Гакпо оформи успеха в полза на "червените", които прекъснаха серия от три поредни поражения и се намират на осмо място с 21 точки, колкото има и Манчестър Юнайтед. По-рано днес "червените дяволи" победиха след обрат с 2:1 като гости Кристъл Палас.   

Уест Хям е на 17-та позиция със само 11 пункта.

В друга среща от кръга Астън Вила победи с минималното 1:0 на свой терен местния си съперник Уулвърхямптън след гол на Бубакар камара в 67-ата минута. 

Отборът от Бирмингам е на трето място в класирането с 24 точки. "Вълците" остават на 20-та позиция със само 2 точки.

Брайтън се наложи с 2:0 като гост срещу Нотингам Форест. Попадения на Максим де Куйпер и Стефанос Цимас във всяко полувреме. "Чайките" се изкачиха на пета позиция във Висшата лига с 22 точки, докато Нотингам заема 16-та позиция.  

По-късно днес е дербито между Челси и лидера в класирането Арсенал.

Мачове от 13-ия кръг на Висшата лига на Англия:  

Кристъл Палас - Манчестър Юнайтед    1:2
Астън Вила - Уулвърхямптън           1:0
Нотингам Форест - Брайтън            0:2
Уест Хям - Ливърпул                  0:2

по-късно днес: 
Челси - Арсенал 

от събота:
Брентфорд - Бърнли 2:1 
Манчестър Сити - Лийдс 2:2 Съндърланд - Борнемут 3:2 
Евертън - Нюкасъл 1:4  
Тотнъм - Фулъм 1:2 

В класирането води Арсенал с 29 точки, пред Манчестър Сити с 25, 
Астън Вила с 24, Челси с 23, Брайтън и Съндърланд са с по 22, 
Манчестър Юнайтед и Ливърпул имат по 21 точки и други.

/БД/

