Старши треньорът на световните шампионки по естетическа гимнастика Кристина Ташева: Зад този успех своят много хора и много труд

Старши треньорката на световните шампионки по естетическа групова гимнастика Кристина Ташева беше изключително емоционална след спечелената втора титла на планетата в София.

"Има определено повод за щастие, за гордост. Втора световна титла, истинска световна титла с цялата конкуренция, с всички участващи държави, силните в този спорт и наистина вече категорично може да се похвалим, че тази година сме най-добрите в този спорт", каза тя в интервю за БТА.

"Зад тази титла стои много труд, който не може да се измери, не може да се определи, защото се базира предимно на много емоция. Емоционалната умора и изтощение, когато ти го правиш това от душа и сърце, няма как да се определи. Зад този успех своят много хора, разбира се. Много треньори, много деца, ръководители - всичкото това, което се случва в момента, е и заради тях, за което аз съм много благодарна. Искам да благодаря лично на всички, които са допринесли. Първо да ме изградят мен като състезател, след това и като треньор - това са Елена Дукова, Вержиния Илиева, Мариета Дукова - всички те са ми помагали през годините. Цялото Световно първенство, както беше организирано, показва тази сплотеност и екипност", добави тя.

Освен треньор Кристина Ташева е хореограф и създател на много композиции през последните години.

"Все още нямам отговор на въпроса откъде намирам вдъхновение. Мисля, че това е някаква дарба и нещо, което на мен ми е истински приятно да правя. Може би оттам идва и това, че се харесва моята работа. Намирам сили и вдъхновение, защото си доставям удоволствие с това, което правя. Аз знам, че всичко се случва тогава, когато трябва. Животът е този, който те води. Не мисля, че в този момент мога да кажа в бъдеще какво ще се случи. Със сигурност обаче ще се занимавам с това, да. Със сигурност няма да спра да правя съчетания, защото ми е истински приятно и е нещо, което съм самата аз. Така, че не бих могла да спра", завърши Ташева.