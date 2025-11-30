Подробно търсене

Хавбургер ШФ победи Щутгарт в Първа Бундеслига

Асен Даскалов
photo: Christian Charisius/dpa via AP
Хамбург,  
30.11.2025 18:39
 (БТА)

Хамбургер ШФ се наложи в намален състав с 2:1 у дома срещу Щутгарт в ранния неделен двубой от 12-ия кръг в Първа Бундислига. 

Роерт Глатцел откри резултата за домакините след 17 минути игрпа, но Денис Ундав изравни девет минути след почивката.

Александър Рьосинг-Лелесит получи втори жълт и съответно червен картон в 81-ата минута, но в негово отсъствие отборът от Хамбург се добра до победно попадение в допълнителното време. Фабио Виейра се разписа във вратата на Щутгарт и прекъсна серията от пет поредни мача за Хамбургер ШФ без победа. Домакините се на 13-то място с 12 точки.

Щутгарт остана на шеста позиция с 22 пункта.

По-късно тази вечер Айнтрахт Франкфурт приема Волфсбург, докато Фрайбург е домакин на Майнц.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 12-ия кръг в Бундеслигата:

Хамбургер - Щутгарт                     2:1

по-късно днес:
Айнтрахт Франкфурт - Волфсбург
Фрайбург - Майнц

от събота:
Байерн Мюнхен - Санкт Паули             3:1
Вердер Бремен – Кьолн                   1:1
Унион – Хайденхайм                      1:2 
Хофенхайм - Аугсбург                    3:0
Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд     1:2

от петък:
Борусия Мьонхенгладбах - Лайпциг        0:0

Във временното класиране води Байерн с 34 точки пред РБ Лайпциг с 26, 
следват Борусия Дортмунд с 25, Байер Леверкузен и Хофенхайм с по 23 и други.

/БД/

Към 18:59 на 30.11.2025 Новините от днес

