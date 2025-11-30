Хавбургер ШФ победи Щутгарт в Първа Бундеслига

Хамбургер ШФ се наложи в намален състав с 2:1 у дома срещу Щутгарт в ранния неделен двубой от 12-ия кръг в Първа Бундислига.

Роерт Глатцел откри резултата за домакините след 17 минути игрпа, но Денис Ундав изравни девет минути след почивката.

Александър Рьосинг-Лелесит получи втори жълт и съответно червен картон в 81-ата минута, но в негово отсъствие отборът от Хамбург се добра до победно попадение в допълнителното време. Фабио Виейра се разписа във вратата на Щутгарт и прекъсна серията от пет поредни мача за Хамбургер ШФ без победа. Домакините се на 13-то място с 12 точки.

Щутгарт остана на шеста позиция с 22 пункта.

По-късно тази вечер Айнтрахт Франкфурт приема Волфсбург, докато Фрайбург е домакин на Майнц.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 12-ия кръг в Бундеслигата: Хамбургер - Щутгарт 2:1 по-късно днес: Айнтрахт Франкфурт - Волфсбург Фрайбург - Майнц от събота: Байерн Мюнхен - Санкт Паули 3:1 Вердер Бремен – Кьолн 1:1 Унион – Хайденхайм 1:2 Хофенхайм - Аугсбург 3:0 Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд 1:2 от петък: Борусия Мьонхенгладбах - Лайпциг 0:0 Във временното класиране води Байерн с 34 точки пред РБ Лайпциг с 26,

следват Борусия Дортмунд с 25, Байер Леверкузен и Хофенхайм с по 23 и други.