Втора поредна победа измъкна Брест от зоната на изпадащите във френското първенство

Атанас Василев
Юго Магнети (в червен екип) донесе победата на Брест над Страсбург като гост. Снимка: AP Photo/Jeremias Gonzalez
Париж,  
30.11.2025 18:21
 (БТА)

Отборът на Брест постигна втора поредна победа във френското първенство – 2:1 при гостуването на амбициозния Страсбург, с която събра 16 точки и се придвижи на 12-о място. Тимът от Бретан вече е на пет точки от зоната на изпадащите, а амбициите на домакините за вклиняване при отборите за място в европейските турнири бяха попарени с точния изстрел на Юго Магнети осем минути преди края.

Домакините откриха още в 11-ата минута с точно попадение на получилия първи старт през сезона Сам Амо-Амеяу, който получи подаване от Бен Чилуел в центъра на наказателното поле и с мощен шут не остави шансове на вратаря Грегоар Кудер. Гостите обаче веднага отговориха с опасен изстрел на Ромен дел Кастильо в 20-ата минута, който профуча покрай гредата.

В 30-ата минута домакините можеха да увеличат преднината си, но Хоакин Паникели прати топката в горната греда. До края на първата част спасяванията на Кудер се оказаха ключови за Брест, който изравни резултата в 55-ата минута.

Авторът на попадението за домакините Амо-Амеяу закачи за петата напредващия към вратата Жуниор Диас, което означаваше дузпа. Дел Кастийо уверено да вкара в долния ъгъл.

Реакцията на Страсбург беше Хулио Енсисо да отправи мощен удар с глава към вратата в 69-ата минута, който бе избит от голлинията. В 82-ата минута Юго Магнети се разписа за 1:2 със спиращ дъха удар. Маестрото на халфовата линия ритна отдалече, като топката прелетя покрай Пандерс право в горния ъгъл.

Срещи от 14-ия кръг на футболното първенство на Франция: 
Страсбург - Брест         1:2

по-късно днес:
Анже - Ланс 
Лориен - Ница 
Льо Авър - Лил 
Олимпик Лион - Нант  

от събота:
Монако - Пари Сен Жермен 1:0 
ФК Париж - Оксер 1:1 
Олимпик Марсилия - Тулуза 2:2 

от петък:
Мец - Рен 0:1  

Начело в класирането е Пари Сен Жермен с 30 точки, следван от Олимпик (Марсилия) с 29, 
Ланс с 28, Рен 24, Лил и Монако с по 23,  Страсбург с 22 и Лион с 21.

/АВ/

