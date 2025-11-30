Асен Василев предупреди МВР, че за протеста утре се готвят провокации и се обърна към Бойко Борисов да оттегли бюджета, за да се преработи

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев се обърна към вътрешния министър Даниел Митов с предупреждение, че за протеста утре се готвят провокации, които трябва да бъдат спрени, както и към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да оттегли бюджета за 2026 г., за да не взриви страната.

„Вече има доста информация, че се готвят провокации на протеста. На миналия имаше провокации, в т.ч. и от полицейски служители, имаше и други, които се държаха много доблестно и спряха провокаторите. Протестът беше мирен, този протест също ще бъде мирен, но трябва да спрете провокаторите и да не позволите на „Новото начало“ и различните групи да инфилтрират провокатори“, каза председателят на партията Асен Василев в предаването „120 минути“ по бТВ.

Той се обърна и към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с думите - „Оттеглете този бюджет, не взривявайте страната. Има шанс този бюджет да бъде преработен, така че той да е добър за всички български граждани, но това минава през неговото оттегляне и смяната на философията“. Според него заложени увеличения на заплатите с 50% в някой сектор и в други с 5% няма как да не доведе до напрежение, като акцентира върху секторите „Сигурност“ и „Правосъдие“, където се предвиждат големи увеличения.

Василев добави, че хората няма да позволят да им се бръкне в джоба и да се заложи увеличение на данъците независимо кога, за да се компенсира липсата на европейски средства. Той каза още, че протестът утре цели изтеглянето на бюджета и преработването му, като отбеляза готовност да се окаже помощ за това в бюджетната комисия на парламента.