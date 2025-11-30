Подробно търсене

Боян Денчев
Интер си тръгна с успех от Пиза
снимка: АР, Alessandro La Rocca
Пиза,  
30.11.2025 18:13
 (БТА)

Интер спечели с 2:0 в гостуването си на Пиза в мач от 13-тия кръг на Серия А. И двете попадения бяха дело на капитана Лаутаро Мартинес, който първо изведе "нерадзурите" напред в 69-ата минута след асистенция на Пио Еспозито, а след това аржентинецът се разписа и в 83-ата минута. 

Лаутаро вече е в топ 5 по голове за Интер в цялата история на клуба, като става дума за всички турнири. 

Интер се завърнаха в топ 3, като имат равен брой точки по 27 с Рома, като лидер е Милан с 28.

 

Първенство на Италия по футбол, мачове от 13-ия кръг на Серия "А":

Пиза – Интер – 0:2

Лече - Торино  - 2:1

 

по-късно днес

Аталанта - Фиорентина

Рома - Наполи  

 

в понеделник: Болоня - Кремонезе  

 

 от събота:

Дженоа – Верона 2:1

Парма – Удинезе 0:2

Ювентус - Каляри 2:1  

Милан - Лацио      1:0

 

от петък:

Комо - Сасуоло 2:0

 

Във временното класиране води  Милан с 28 точки, пред Рома и Интер с 27 точки, Наполи с 25. Следват Болоня, Комо с по 24, Ювентус с 23 и други.

/БД/

Към 18:57 на 30.11.2025 Новините от днес

