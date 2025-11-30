Интер си тръгна с успех от Пиза

site.btaИнтер си тръгна с успех от Пиза
Интер спечели с 2:0 в гостуването си на Пиза в мач от 13-тия кръг на Серия А. И двете попадения бяха дело на капитана Лаутаро Мартинес, който първо изведе "нерадзурите" напред в 69-ата минута след асистенция на Пио Еспозито, а след това аржентинецът се разписа и в 83-ата минута.
Лаутаро вече е в топ 5 по голове за Интер в цялата история на клуба, като става дума за всички турнири.
Интер се завърнаха в топ 3, като имат равен брой точки по 27 с Рома, като лидер е Милан с 28.
Първенство на Италия по футбол, мачове от 13-ия кръг на Серия "А":
Пиза – Интер – 0:2
Лече - Торино - 2:1
по-късно днес
Аталанта - Фиорентина
Рома - Наполи
в понеделник: Болоня - Кремонезе
от събота:
Дженоа – Верона 2:1
Парма – Удинезе 0:2
Ювентус - Каляри 2:1
Милан - Лацио 1:0
от петък:
Комо - Сасуоло 2:0
Във временното класиране води Милан с 28 точки, пред Рома и Интер с 27 точки, Наполи с 25. Следват Болоня, Комо с по 24, Ювентус с 23 и други.
/БД/
