Интер си тръгна с успех от Пиза

Интер спечели с 2:0 в гостуването си на Пиза в мач от 13-тия кръг на Серия А. И двете попадения бяха дело на капитана Лаутаро Мартинес, който първо изведе "нерадзурите" напред в 69-ата минута след асистенция на Пио Еспозито, а след това аржентинецът се разписа и в 83-ата минута.

Лаутаро вече е в топ 5 по голове за Интер в цялата история на клуба, като става дума за всички турнири.

Интер се завърнаха в топ 3, като имат равен брой точки по 27 с Рома, като лидер е Милан с 28.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 13-ия кръг на Серия "А":

Пиза – Интер – 0:2

Лече - Торино - 2:1

по-късно днес

Аталанта - Фиорентина

Рома - Наполи

в понеделник: Болоня - Кремонезе

от събота:

Дженоа – Верона 2:1

Парма – Удинезе 0:2

Ювентус - Каляри 2:1

Милан - Лацио 1:0

от петък:

Комо - Сасуоло 2:0

Във временното класиране води Милан с 28 точки, пред Рома и Интер с 27 точки, Наполи с 25. Следват Болоня, Комо с по 24, Ювентус с 23 и други.