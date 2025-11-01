С празничен водосвет и поднасяне на цветя пред паметната плоча на първото училище в Добрич бе отбелязан Денят на народните будители

По повод Деня на народните будители в храм „Св. Троица“ в Добрич бе отслужен празничен водосвет. Богослужението бе водено от архиерейския наместник на Добричката духовна околия отец Георги в съслужение с отец Велико.

„Будител е човек, който пробужда и подтиква другите да действат, да вършат добри дела. Нашите родолюбиви българи, които наричаме будители, се отличават именно с това – че са били по-будни, непримирими към средата, в която са живели. Те са подканвали обществото да се надигне, да бъде бодро и да спазва Словото Божие, да бъдат хора добри и вярващи“, каза след службата отец Георги. Той добави, че каквото и да се напише за будителите, винаги ще бъде малко.

На водосвета присъстваха народният представител Константина Петрова, заместник-кметовете на Добрич Станка Николова и Владимир Трендафилов, общинските съветници Златина Монева, Ружа Сотирова, Йордан Иванов, Йордан Йорданов, Георги Джендов и д-р Даниел Донков, както и граждани и гости на града.

След службата присъстващите поднесоха цветя пред паметната плоча на първото училище в Добрич, разположена в двора на храм „Св. Троица“. Цветя поднесе и Николай Попов, който дълги години се е грижел за плочата и я е поддържал в добро състояние. Той сподели, че вече напредналата му възраст не му позволява да продължи тази дейност. Попов разказа, че неговият дядо е бил един от първите свещеници в града, а отец Велико допълни, че бащата на Николай Попов е бил учител по време на румънската окупация на Южна Добруджа.

В навечерието на празника бяха връчени и Годишните награди "Добрич", с които бяха отличени видни добричлии, допринесли за развитието на културата и науката в общността.