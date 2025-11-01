Църквата като майка събира чадата си живи и покойни в едно духовно семейство, каза Маркианополският епископ Богослов

Църквата като майка събира чадата си живи и покойни в едно духовно семейство, защото в Христос няма мъртви, а всички са живи и всички ще живеят. На Задушница ние възпоменаваме нашите близки, нашите предци. Всички онези, които са си отишли с надежда за възкресение и вечен живот. Това каза Маркианополският епископ Богослов пред присъстващите в старозагорския храм „Свети Теодор Тирон“.

Заедно със свещеници от старозагорската епархия Маркианополският епископ Богослов отслужи заупокойна литургия по случай Деня на народните будители. След нея бяха положени цветя пред гроба на Старозагорския митрополит Методий Кусев, висш български духовник и общественик, един от водачите на движението за църковна независимост и национално обединение.

„Днес Светата Църква празнува паметта на светите чудотворци Козма и Дамян. Светите братя ни показват какво значи любов, която не търси своето, а се раздава напълно. Те изцеляваха не само с билки и лекове, но и с вяра, молитва и милосърдие“, каза Маркианополският епископ Богослов.

Той се обърна към присъстващите с думи по повод днешната Архангелска Задушница. „Днес, когато отбелязваме и Задушница, ние се обръщаме с любов към тези, които са се преставили от този свят. Църквата като майка събира чадата си живи и покойни в едно духовно семейство, защото в Христос няма мъртви, а всички са живи и всички ще живеят. На Задушница ние възпоменаваме нашите близки, нашите предци. Всички онези, които са си отишли с надежда за възкресение и вечен живот. С молитва и добра дума, ние изразяваме любовта си към тях, защото любовта не умира. Тя е мощ между временното и вечното. Да не забравяме, че молитвата за покойниците не е само споменът, а дело на милост. Тя е светлина за душите и напомняне за нас, че ние сме пътници на земята, не сме от този свят“, посочи Маркианополски епископ Богослов.

Той поздрави всички миряни по случай Деня на народните будители, които по неговите думи са се борили за църковна независимост и за една свободна България.