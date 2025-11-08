Това бе един от най-слабите ни мачове през сезона, призна треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев

Треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев заяви, че отборът му не е бил на висота при домакинската загуба от Ботев (Враца).

"Мисля, че имахме предимство в първите 15-20 минути на мача. Тогава се опитвахме да пресираме, да вкараме противника в половината му. Изпуснахме и две положения. През втората половина на първата част Ботев имаше лек превес. Ние допуснахме две-три грешки, които накараха съперника да се окопити. Втората част започна по най-неприятния начин за нас - с гол във вратата ни. Опитахме се да реагираме, но не успяхме. Като цяло това бе един от най-слабите ни мачове през сезона", призна бившият треньор на Левски.

"Опитахме се на почивката да коригираме някои неща, но както казах, второто полувреме започна па най-лошия начин за нас - вкараха ни гол още в третата минута. След това Ботев се браниха много добре с три централни защитници, оставяха ни много малко пространства", каза още той.

"Ще видим каква е контузия на Спас Делев. Неприятно е, че не можем да ги използваме с Аралица, но трябва да излезем от тази неприятна ситуация и да постигаме успехи", каза още Станислав Генчев.