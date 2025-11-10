КОП30 започна с приветствие за вече постигнатото по Парижкото споразумение и призив за по-спешни действия от Саймън Стийл

Подробно търсене

Елена Савова
Снимка: АP/Fernando Llano
Белем,  
10.11.2025 19:52
 (БТА)
Конференцията на страните (СОР) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) в бразилския град Белем (КОП30 - COP30) започна днес с приветствие, отправено от изпълнителния секретар на конвенцията Саймън Стийл за напредъка, постигнат досега в борбата срещу глобалното  затопляне, като същевременно той призова за по-спешни действия, информира ДПА.

Парижкото споразумение за борба с изменението на климата, сключено преди 10 години, доведе до забавяне на увеличаването на емисиите на парникови газове, заяви Стийл пред пленарната сесия на КОП30.

Това обаче не е достатъчно, предупреди той. 

„Трябва да действаме много, много по-бързо както по отношение на намаляването на емисиите, така и по отношение на укрепването на устойчивостта. Науката е ясна: можем и трябва да върнем температурите обратно до повишение от 1,5 (градуса по Целзий спрямо прединдустриалната епоха) след всяко временно превишаване“ на този праг, заяви Стийл.

По думите му отлагането не е стратегията, която трябва да се следва.

„Да се колебаем, докато мегасушите унищожават реколтите на страните и изпращат цените на хранителните продукти в небето, няма никакъв смисъл, нито икономически, нито политически“, подчерта той. 

Слънчевата и вятърната енергия са най-рентабилни

Успехите на енергийния преход дават повод за надежда, отбеляза Стийл. „Слънчевата и вятърната енергия са най-евтините енергийни източници в 90 процента от света. Възобновяемите енергийни източници изпревариха въглищата като най-големия енергиен източник в света тази година“, посочи ръководителят на климатичната програма на ООН.

По думите му инвестициите във възобновяеми енергийни източници вече надвишават тези във фосилни горива в съотношение две към едно. 

Същевременно според най-новия анализ на ООН годишното количество на отделяни газове, водещи до затопляне на атмосферата, ще се свие с 12 процента до 2035 г. спрямо нивата от 2019 година. Предишната прогноза бе за намаляване с 10 процента, припомня Ройтерс. 

Очаква се конференцията тази година да привлече около 50 000 участници. Повече от 190 страни ще прекарат две седмици в обсъждане на начините за ограничаване на глобалното затопляне и неговите фатални последствия, сред които са по-чести и по-тежки суши, бури, горски пожари и наводнения.
Преговорите ще включват и исканията на бедните страни за повече средства, които да им помогнат да се адаптират към все по-неблагоприятните  условия. 

Домакинът Бразилия посредничи за постигането на споразумение по дневния ред на двуседмичната климатична среща на върха, отблъсквайки опитите на преговарящите блокове от развиващи се страни да включат в преговорите спорни въпроси като финансирането на мерките за борба с изменението на климата и въглеродните данъци. 

Засега не е ясно дали страните ще се опитат да договорят окончателно споразумение до края на събитието - трудна задача в година на силно фрагментирана световна политика и усилия на САЩ да попречат на прехода от изкопаемите горива.

Някои държави, включително Бразилия, предложиха страните да се насочат към по-малки цели, които не изискват консенсус, след като години наред срещите на КОП се дават големи обещания, които остават неизпълнени, отбелязва Ройтерс.

 

/ЕС/

