В средата на декември делото за побоя над директора на Областната дирекция на полицията в Русе Николай Кожухаров ще влезе в съда, каза пред журналисти днес окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов.

Той посочи, че са готови резултатите от всички експертизи, а фактическата обстановка е установена. По думите му предстои конкретизиране на обвиненията. Телесната повреда на русенския полицай е тежка, според заключенията на тройната експертиза, каза още Христов. Към настоящия момент има жалби срещу мерките за неотклонение на извършителите, насрочени са дела по отношение на жалбите за 13 ноември.

Три от момчетата, нападнали полицейския директор Николай Кожухаров, са под домашен арест, а непълнолетният е с мярка "Надзор от Детска педагогическа стая".

Делото беше прехвърлено от Русе във Велико Търново, за да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по разследването.

БТА припомня, че директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров беше приет в болница след побой, а четирима души – трима на по 19 и един на 15 години, бяха задържани.