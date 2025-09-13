Подробно търсене
Обобщение

Апелативният съд във Велико Търново намали мерките за неотклонение на четиримата младежи, задържани за побой над директора на полицията в Русе, заседанието продължи около 13 часа

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Апелативният съд във Велико Търново намали мерките за неотклонение на четиримата младежи, задържани за побой над директора на полицията в Русе, заседанието продължи около 13 часа
Апелативният съд във Велико Търново намали мерките за неотклонение на четиримата младежи, задържани за побой над директора на полицията в Русе, заседанието продължи около 13 часа
Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Велико Търново,  
13.09.2025 00:27
 (БТА)

Великотърновският апелативен съд намали мерките за неотклонение, определени от Окръжния съд в Русе, на четиримата младежи, задържани за побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Намалени бяха мерките на 18-годишния Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев, който също е на 18 години, и 19-годишния Виктор Иванов от „задържане под стража“ в „ домашен арест“. Апелативният съд измени взетата мярка за неотклонение „задържане под стража“ в мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“ за непълнолетния Станислав Александров, който е на 15 години. 

Въззивният съд споделя извода на първоинстанционния съд, че е налице обосновано предположение за това, че всеки от четиримата е извършил престъпленията, за които са им повдигнати обвинения от Окръжна прокуратура – Русе, като се има предвид, че настоящото досъдебно производство е в начален стадий, към който момент не се изисква пълна категоричност на доказателствената съвкупност, нито необходимост от анализ на същата, тъй като е недопустимо да се прави извод за виновно поведение, се посочва в мотивите на съда. Великотърновският апелативен съд приема частично изводите на Окръжен съд – Русе по отношение опасността обвиняемите да извършат престъпление, доколкото от доказателствата по делото могат да се извлекат данни, че те са имали комуникация помежду си относно това какви версии или факти всеки от тях би съобщил на разследващите органи относно участието им в инцидента. 

Тричленният състав на съда, председателстван от апелативния съдия Корнелия Колева счита, че не са обсъдени в достатъчна степен данните за личността на обвиняемите - чисто съдебно минало, млада възраст, постоянен адрес, на който са трайно установени със семействата си, упражняването на трудова дейност, с оглед на които явно се явяват основателни възраженията на техните защитници за отсъствие на реална опасност от укриване, споделено напълно от въззивната инстанция. Тези обстоятелства обосновават и определяне на мярка за неотклонение с по-лек интензитет от взетата „задържане под стража“, като мярката „домашен арест“ в достатъчна степен би гарантирала нормалното протичане на наказателното производство. Тя се явява пропорционална и съответства на инкриминираните обстоятелства.

Според разпоредбата на чл. 386 ал. 2 от НПК, мярката за неотклонение „задържане под стража“ се взима по отношение на непълнолетен обвиняем само в изключителни случаи. Въззивният съд не споделя изводите на Окръжен съд – Русе, че такъв изключителен случай е налице по отношение на обвиняемия непълнолетен, като с оглед данните за личността му, намира, че не е налице реална опасност той да се укрие, което обуславя и взимането на по-лека мярка за неотклонение, а именно „надзор на инспектор в Детска педагогическа стая“. Определенията на Апелативен съд – Велико Търново са окончателни и не подлежат на обжалване. Заседанието на съда продължи близо 13 часа.

/ЛРМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

12.09.2025 23:50

Апелативният съд във Велико Търново измени мярката "задържане под стража" в „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“ за Станислав Александров

Апелативният съд във Велико Търново измени мярката "задържане под стража" в мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“ за Станислав Александров. Заседанието по делата на четиримата обвиняеми по случая с побоя над директора на
12.09.2025 18:47

Трети от младежите, задържани за побой на директора на полицията в Русе, получи по-лека мярка - „домашен арест“, от Апелативния съд във Велико Търново

Трети от младежите, задържани за побой на директора на ОД на МВР в Русе, получи по-лека мярка за неотклонение - „домашен арест“, с решение на Апелативния съд във Велико Търново. Съдът определи тази мярка на 19-годишния Виктор Иванов, който заедно с
12.09.2025 16:47

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение " домашен арест" за обвиняемия Кирил Гочев

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за обвиняемия Кирил Гочев на второто дело, образувано днес по жалба на защитата на четиримата обвиняеми младежи за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.
12.09.2025 14:35

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за Жулиен Кязимов

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за Жулиен Кязимов, който е един от четиримата обвинени младежи за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.
11.09.2025 18:49

Русенци протестираха за освобождаването на четиримата арестувани за побоя над директора на полицията в крайдунавския град

Русенци протестират тази вечер пред Съдебната палата в града с искания за освобождаване на четиримата младежи, арестувани за побоя над директора на Областната дирекция на МВР старши комисар Николай Кожухаров. Те настояват и за неговата оставка. Сред исканията им е и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да се намеси и делото да бъде гледано извън Русе заради по-голяма обективност.
06.09.2025 17:11

Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над директора на полицията в Русе

Русенският съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за четиримата задържани за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров. Определенията за 18-годишния Жулиен Кязъмов, 19-годишния Виктор Иванов, 15-годишния ученик Станислав А. и Кирил Гочев на 18 години могат да бъдат обжалвани пред Апелативен съд - Велико Търново.
05.09.2025 15:05

Затвор до пет и до 15 години могат да получат нападателите над директора на полицията в Русе, съобщиха от прокуратурата

Затвор до пет и до 15 години могат да получат нападателите над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и негов 36-годишен съсед. Това съобщиха на съвместен брифинг заместник-окръжният прокурор и говорител на прокуратурата в крайдунавския град Мирослав Маринов и заместник-директорът на Областната дирекция на МВР комисар Александър Ковачев.
05.09.2025 12:11

Старши комисар Николай Кожухаров е бил със семейството си при нападението срещу него, каза министър Даниел Митов

Старши комисар Николай Кожухаров е бил със семейството си при нападението. Това каза пред журналисти край село Крайново министърът на вътрешните работи Даниел Митов за случая с агресията над директора на Областната дирекция на МВР - Русе.
04.09.2025 22:15

Директорът на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров е в болница след нападение, задържани са четирима души

Директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров е в болница след нападение. Четирима души - трима на по 19 и един на 15 години, са задържани, съобщи заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Русе комисар

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:02 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация