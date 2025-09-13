Апелативният съд във Велико Търново намали мерките за неотклонение на четиримата младежи, задържани за побой над директора на полицията в Русе, заседанието продължи около 13 часа

Великотърновският апелативен съд намали мерките за неотклонение, определени от Окръжния съд в Русе, на четиримата младежи, задържани за побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Намалени бяха мерките на 18-годишния Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев, който също е на 18 години, и 19-годишния Виктор Иванов от „задържане под стража“ в „ домашен арест“. Апелативният съд измени взетата мярка за неотклонение „задържане под стража“ в мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“ за непълнолетния Станислав Александров, който е на 15 години.

Въззивният съд споделя извода на първоинстанционния съд, че е налице обосновано предположение за това, че всеки от четиримата е извършил престъпленията, за които са им повдигнати обвинения от Окръжна прокуратура – Русе, като се има предвид, че настоящото досъдебно производство е в начален стадий, към който момент не се изисква пълна категоричност на доказателствената съвкупност, нито необходимост от анализ на същата, тъй като е недопустимо да се прави извод за виновно поведение, се посочва в мотивите на съда. Великотърновският апелативен съд приема частично изводите на Окръжен съд – Русе по отношение опасността обвиняемите да извършат престъпление, доколкото от доказателствата по делото могат да се извлекат данни, че те са имали комуникация помежду си относно това какви версии или факти всеки от тях би съобщил на разследващите органи относно участието им в инцидента.

Тричленният състав на съда, председателстван от апелативния съдия Корнелия Колева счита, че не са обсъдени в достатъчна степен данните за личността на обвиняемите - чисто съдебно минало, млада възраст, постоянен адрес, на който са трайно установени със семействата си, упражняването на трудова дейност, с оглед на които явно се явяват основателни възраженията на техните защитници за отсъствие на реална опасност от укриване, споделено напълно от въззивната инстанция. Тези обстоятелства обосновават и определяне на мярка за неотклонение с по-лек интензитет от взетата „задържане под стража“, като мярката „домашен арест“ в достатъчна степен би гарантирала нормалното протичане на наказателното производство. Тя се явява пропорционална и съответства на инкриминираните обстоятелства.

Според разпоредбата на чл. 386 ал. 2 от НПК, мярката за неотклонение „задържане под стража“ се взима по отношение на непълнолетен обвиняем само в изключителни случаи. Въззивният съд не споделя изводите на Окръжен съд – Русе, че такъв изключителен случай е налице по отношение на обвиняемия непълнолетен, като с оглед данните за личността му, намира, че не е налице реална опасност той да се укрие, което обуславя и взимането на по-лека мярка за неотклонение, а именно „надзор на инспектор в Детска педагогическа стая“. Определенията на Апелативен съд – Велико Търново са окончателни и не подлежат на обжалване. Заседанието на съда продължи близо 13 часа.