Директорът на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров е в болница след нападение, задържани са четирима души

Директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров е в болница след нападение. Четирима души - трима на по 19 и един на 15 години, са задържани, съобщи заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Александър Ковачев. Заради случая в областният град пристигнаха министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков.

Митов заяви, че посегателство като това във всяка една демокрация се смята за посегателство срещу държавата. Полицаят е лице на държавата на улицата. Към полицай не може да се подхожда по друг начин, освен с уважение и с изпълнение на нарежданията, които дава. Доколкото разбрах, един от нападателите, един от агресивните снощи, е заявил, че не го интересува кой е това и че искал личното си пространство", посочи още министърът.

Мирослав Рашков каза, че по повод на бруталния акт ще бъдат засилени всички мерки по контрол на движението по пътищата. Ще има засилено полицейско присъствие в тъмната част на деня в градската част.

Говорителят на Районната прокуратура в Русе Светослав Великов заяви, че по случая е образувано досъдебно производство за две престъпления - за квалифицирано хулиганство и за средна телесна повреда, нанесена по хулигански подбуди. Наказанията, които се предвиждат за тези две престъпления, са съответно до пет години затвор и от две до 10 години. За причинена средна телесна повреда на полицейски служител законодателят предвижда по тежко наказание - от три до 10 години затвор.

"Към настоящия момент продължават да се извършват действия по разследването. И утре ще може да предоставим по-детайлна информация кой и за какво точно престъпление ще бъде привлечен като обвиняем. Мога да ви гарантирам, че спрямо всички, които са замесени по случая, ще бъде приложена в пълна сила строгостта на закона", каза прокурор Великов.

Заместник-директорът на русенската полиция Александър Ковачев каза, че до побоя се е стигнало, след като четиримата младежи в лек автомобил са преминали с висока скорост по една от малките улици в централната част на града. Това е било повод за направена забележка от страна на директора на областната дирекция на МВР в Русе и негов съсед към пътуващите в колата. По думите на Ковачев четиримата нямат криминални прояви.

Медицинският директор на УМБАЛ "Канев" и началник на отделението по реанимация д-р Лидия Стефанова каза, че старши комисар Николай Кожухаров е постъпил в болницата в 3:55 часа тази сутрин с политравма и в шоково състояние. Извършена му е животоспасяваща и органосъхраняваща операция, след като е бил загубил над литър и половина кръв.

"В момента той е в подобрено състояние в интензивното отделение на болницата, но се нуждае от белодробна и хемодинамична стабилизация. Мисля, че след време ще има добър изход за неговото състояние", каза д-р Лидия

Темата беше коментирана от президента Румен Радев, министри и политически сили.

Основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани, когато тя не може да го направи даже за директор на Областна дирекция на МВР, ние говорим вече наистина за разпад на държавността, каза президентът Румен Радев по време на посещението си в Плевен.

Държавата трябва да накаже и смачка с желязна ръка извършителите на подобни престъпни действия, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров с публикация във Фейсбук.

„Да, България“ категорично осъжда жестокото нападение срещу началника на полицията в Русе, написаха от формацията във Фейсбук. Подобни актове на насилие са несъвместими с принципите на правовата държава и гражданското общество и разклащат усещането за сигурност и ред.

Бруталното посегателство срещу директора на ОД на МВР – Русе е акт на насилие, който буди гняв и възмущение. Нещо повече - това е проява на един изключително опасен синдром на безнаказаност и липса на респект на млади хора към органите на реда, законът и реда в държавата, заяви лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в съобщение до медиите.

Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма, написа във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град", написа кметът на Русе Пенчо Милков.