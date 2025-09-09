Ст. комисар Николай Кожухаров е реагирал нормално, опитал е да предотврати противообществено деяние, каза зам.-министър Филип Попов

Ст. комисар Николай Кожухаров е реагирал нормално, опитал е да предотврати противообществено деяние. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по бТВ заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов по повод видеа, разпространени в социалните мрежи от нощта с инцидента с директора на Областната дирекция на МВР – Русе.

Попов коментира, че по повод инцидента различни версии разпространяват източници, които са извън МВР, които по „субективен начин“ възприемат случилото се. По думите на заместник-министъра версията на МВР е една. Дезинформацията не идва от МВР, каза още той.

Попов посочи, че ст. комисар Кожухаров се е прибирал след полунощ с приятели и с децата им. По думите на заместник-министъра на разпространените видеа се вижда как автомобил преминава с висока скорост край хората, с които е вървял Кожухаров, и как за малко не удря едното дете и съпругата на директора на русенската полиция. Детето се е движило до автомобилите, майката го е издърпала, за да не бъде блъснато от автомобила, обясни още Попов.

От друг запис се вижда как от автомобила се посяга да бъде ударен съседът на ст. комисар Кожухаров, след което той затиска вратата, за да предотврати сбиване, но е изтласкан от вътре, каза заместник-министърът.

На въпрос дали на участниците в сбиването е направен тест за алкохол и наркотици заместник-министърът отговори, че такъв е направен само на шофьора. Не могат да се правят проби на пешеходци, поясни той.

Заместник-министърът добави, че на мястото на инцидента са пристигнали патрулни коли и линейка, която си е тръгнала. Състоянието на ст. комисар Кожухаров се е влошило драстично впоследствие, добави той и посочи, че на директорът на полицията е направена животоспасяваща операция.

Всичко, което е зависило от МВР, е сторено. Всички доказателства са предоставени на прокуратурата, посочи Попов. Относно поисканата оставка на министъра на вътрешните работи Даниел Митов Попов заяви, че не вижда на каква база се иска.

По-рано на брифинг от „Да, България“ поискаха да бъдат освободени всички по веригата, които са участвали в „скриване на информация от обществото по случая с директора на ОДМВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров“.

Текат следствени действия и ще бъде установено всичко в злополучната нощ, добави заместник-министър Попов.

Днес Русенският окръжен съд също разпространи официално становище по казуса. В него пише, че в изпълнение на своята конституционна мисия съдът е основен стълб на правовата държава. "Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани.