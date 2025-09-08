Подробно търсене

Не мисля, че точно тази опозиция може да свали българското правителство, коментира вицепремиерът Атанас Зафиров

Асен Бояджиев
Снимка: Никола Узунов/БТА (ЛФ) (архив)
София ,  
08.09.2025 09:15
 (БТА)

Съдейки по кондицията, в която се намира опозицията, и по невъзможността да представи никаква смислена алтернатива, не мисля, че точно тази опозиция може да свали българското правителство, коментира в ефира на БНТ вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров.

Когато посочваш слабости, когато търсиш промяна, трябва да предложиш алтернатива. Каква точно е алтернативата? Вотът, който предстои, е от ПП – ДБ. Те бяха едни от гласовитите, които се включиха в атаката, после се оказа, че много добре работят с Китайската народна република по най-различни поводи. Част от тях съм виждал и на приеми в посолството в чест на Китайската народна армия – същите тези, които сега ми искат оставката. Това говори за двоен стандарт и лицемерие. По същия начин го правят сега и с вота на недоверие. От една страна казват – „ние никога, по никакъв начин не искаме с тези популистки и антиевропейски партии да имаме нищо общо“, сега обаче казват – „дайте да се съберем да свалим правителството“. Добре, каква алтернатива ще предложите на това правителство?  С кого ще направите кабинет, с „Възраждане“, или отиваме на избори, коментира Зафиров. 

Ако отиваме на избори да кажат – да, два месеца преди въвеждането на еврото, най-важната политическа задача от години пред България, ние хвърляме страната в безвремие. Няма как да стане, заяви Атанас Зафиров.

По случая с побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров, Зафиров коментира, че дълги години българското българското общество продължи да живее в несигурност и в усещане, че всичко е позволено. Всичко е свързано със системната политическа криза, на която бяхме подложени през последните години.

В този сектор решенията не могат да станат за ден-два, това е тежък и труден сектор, коментира Зафиров, който сред решенията посочи увеличените възнаграждения в сектора на сигурността.

От работата на министър Митов съм доволен, доволен съм и от работата на заместник-министър Филип Попов, каза още вицепремиерът Зафиров.

Президентът в момента видимо изпълнява ролята на коректив на това управление, понякога и малко по-крайно отколкото повелява институционалната рамка на институцията, която ръководи, коментира още Атанас Зафиров.

С голяма доза увереност ще кажа – следващият президент ще бъде ляв, ще бъде подкрепен от широк кръг български граждани. Подкрепата на Илияна Йотова е една от възможните опции. БСП е партия с колективни органи, върнахме колективния дух, колективното начало, и тези неща ще решаваме заедно, добави Зафиров. 

Не само няма да фалира държавата, а искам да ви уверя, че в следващия бюджет държавата ще има още по-силен социален компонент, какъвто беше един от ангажиментите, които приехме, когато съставихме правителството. Това няма да стане на базата на нови кредити и заеми, а чрез повишаване на събираемостта от приходните агенции, намаляване на сивия сектор и стимулиране и насърчаване на икономическата активност, посочи още вицепремиерът Атанас Зафиров.

/АБ/

