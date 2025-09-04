Държавата трябва да накаже извършителите на подобни действия, написа Атанас Зафиров по повод нападението над директора на русенската полиция

Държавата трябва да накаже и смачка с желязна ръка извършителите на подобни престъпни действия, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров с публикация във Фейсбук по повод нападението над директора на русенската полиция Николай Кожухаров.

Осъждам остро нападението срещу старши комисар Кожухаров. Подобни действия са недопустими и представляват посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността и обществения ред, посочи Зафиров.

Изразявам солидарност и подкрепа към него и към всички служители на реда, които ежедневно рискуват живота си в служба на гражданите, написа той.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви в Русе, че посегателство като това над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров във всяка една демокрация се смята за посегателство срещу държавата. Заедно с главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков той е в крайдунавския град.

Има четирима задържани за случая, трима на по 19 години и един на 15, уточни заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Александър Ковачев.