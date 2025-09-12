Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за обвиняемия Кирил Гочев на второто дело, образувано днес по жалба на защитата на четиримата обвиняеми младежи за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.

На първото дело от днешното заседание тричленният състав на въззивната инстанция отмени решението на Окръжния съд в Русе за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за Жулиен Кязъмов и определи „домашен арест“.

На второто заседание във Велико Търново апелативният прокурор Димитър Лещаков отново се съгласи с определението на първата инстанция и настоя съдът да я потвърди. Според него от свидетелските показания става ясно, че обвиненият Кирил Гочев е имал основна движеща роля за възникналия инцидент, бил е шофьор на автомобила и е уговарял останалите младежи да изградят еднаква версия, според която той не е шофирал опасно.

Адвокатът Георги Георгиев пледира за по-ниска мярка за неотклонение, тъй като съседът на Николай Кожухаров – Георги Димитров е спрял автомобила и е започнал да иска обяснение, излизайки на пътното платно, с което нарушил член 5 от Закона за движение по пътищата и е тръгнал да отваря вратата на автомобила, след което последвало стълкновението.

Днес тричленният състав на Апелативния съд с председател Корнелия Колева ще гледа и другите две дела за останалите обвиняеми Виктор Иванов и непълнолетния Станислав А. Те няма да присъстват в съдебната зала и ще бъдат представлявани от своите адвокати. По всяка от мерките за всеки един от четиримата има образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания. Мерките „задържане под стража“, наложени от Окръжния съд в Русе се обжалват от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново.