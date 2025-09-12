Подробно търсене

Трети от младежите, задържани за побой на директора на полицията в Русе, получи по-лека мярка - „домашен арест“, от Апелативния съд във Велико Търново

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Велико Търново,  
12.09.2025 18:47
 (БТА)

Трети от младежите, задържани за побой на директора на ОД на МВР в Русе, получи по-лека мярка за неотклонение - „домашен арест“, с решение на Апелативния съд във Велико Търново. Съдът определи тази мярка на 19-годишния Виктор Иванов, който заедно с още четирима младежи беше с определение „задържане под стража“, наложено му от Окръжния съд в Русе.

На днешното заседание на въззивната инстанция решението на първоначалната инстанция беше намалено по искане на адвокатите на обвиняемите за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Намалени бяха мерките на Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев, които също получиха домашен арест.

В началото на заседанието апелативният прокурор Димитър Лещаков определи мярката на Русенския съд като обоснована и мотивирана и настоя определението за най-тежка мярка да не се променя. Адвокатът на Виктор Иванов Владислав Велев пледира по-ниска мярка-“парична гаранция“ или „подписка“ с мотива, че 19-годишния младеж е започнал работа в началото на септември и все още е в изпитателен срок, както и че с мярката „домашен арест“ няма да може да упражнява правото си на работа. Предстои и четвъртото дело също с искане за по-ниска мярка спрямо четвъртия обвиняем - непълнолетния Станислав А. 

/ЛРМ/

Свързани новини

12.09.2025 16:47

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение " домашен арест" за обвиняемия Кирил Гочев

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за обвиняемия Кирил Гочев на второто дело, образувано днес по жалба на защитата на четиримата обвиняеми младежи за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.
12.09.2025 14:35

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за Жулиен Кязимов

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за Жулиен Кязимов, който е един от четиримата обвинени младежи за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.
11.09.2025 18:49

Русенци протестираха за освобождаването на четиримата арестувани за побоя над директора на полицията в крайдунавския град

Русенци протестират тази вечер пред Съдебната палата в града с искания за освобождаване на четиримата младежи, арестувани за побоя над директора на Областната дирекция на МВР старши комисар Николай Кожухаров. Те настояват и за неговата оставка. Сред исканията им е и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да се намеси и делото да бъде гледано извън Русе заради по-голяма обективност.
10.09.2025 11:30

Директорът на полицията в Русе е нападнат в гръб, заради което се озовава в болница, каза вътрешният министър Даниел Митов

Директорът на русенската полиция старши комисар Кожухаров бива нападнат в гръб и са му нанесени удари, заради които по-късно се озовава в болница със счупено ребро, разкъсан бъбрек, хематом и кръвозагуба от около литър и половина. Това каза на брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

