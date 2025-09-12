Подробно търсене

Апелативният съд във Велико Търново измени мярката "задържане под стража" в „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“ за Станислав Александров

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Апелативният съд във Велико Търново измени мярката "задържане под стража" в „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“ за Станислав Александров
Апелативният съд във Велико Търново измени мярката "задържане под стража" в „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“ за Станислав Александров
Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Велико Търново,  
12.09.2025 23:50
 (БТА)

Апелативният съд във Велико Търново измени мярката "задържане под стража" в мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“ за Станислав Александров. Заседанието по делата на четиримата обвиняеми по случая с побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров продължи повече от 13 часа.

Делото по отношение на 15-годишния Станислав Александров беше насрочено за разглеждане при закрити врати, а самият той не присъстваше в залата, защото е непълнолетен. По искане на адвоката на момчето и със съгласието на родителите му, които присъстваха в залата, изказванията на държавното обвинение и на защитата бяха открити за присъстващите.

Апелативните прокурори Димитър Лещаков и Цветан Маринов посочиха, че приемат доводите на първата инстанция, с която на непълнолетния Станислав Александров е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Въпреки възрастта си, според данните от експертизите и свидетелите, точно той е нанесъл два удара върху старши комисар Николай Кожухаров и му е причинил телесно увреждане, което е можело да доведе до летален изход, каза прокурор Лещаков.

Според прокуратурата срещу задържания има две обвинения – за хулиганство и за нанасяне на телесна повреда. По данни на инспекторите от Детската педагогическа стая той е имал прояви на незачитане на авторитети на учители, а тренирайки бойно самбо, е имал уменията да осъществи удари, които са опасни за здравето, което е изключителен случай на едро хулиганство. Според държавното обвинение при тази ситуация по-леките мерки за непълнолетни лица предвиждат надзор от страна на родителите, на инспектор от Детска педагогическа стая или надзорни грижи в детско възпитателно заведение. Прокурорите изразиха съмнение дали те ще бъдат приложими.

Според защитника на непълнолетното момче Методи Лалов, довереникът му Станислав Александров няма качеството на обвиняем. „Недопустимо е да се вземе мярка за неотклонение на лице, което не е обвиняемо“, каза Лалов и допълни, че прокуратурата е дала досъдебно производство, в което няма постановление за привличане на Станислав. По думите му в постановлението два пъти е привлечен като обвиняем Жулиен Кязъмов, което предизвиква „правна каша“.

Друг проблем е, че прокуратурата не предоставя видеозаписите, въз основата на които са изготвени експертизи на защитата и така не обосновава своето обвинение, каза Лалов и допълни, че ще пусне сигнал за длъжностно престъпление. Според него няма основание да се смята, че непълнолетният 15-годишен младеж може да се укрие. Той посочи, че дело, в което ще се изясняват обстоятелствата, ще има, но дотогава няма правни основания той да бъде държан в ареста и пледира освобождаването на непълнолетния. Той подчерта, че в делото още на първа инстанция са допуснати противоречиви актове и противоречиви показания, заради прибързаност. Частната защита изтъкна довода, че 15-годишният младеж трябва да започне новата учебна година и не прие твърденията на прокуратурата, че Станислав, тренирайки бойно самбо, е притежавал умения, с които е причинил трайните увреждания върху здравето на комисар Николай Кожухаров. 

Тричленният състав на Апелативния съд във Велико Търново, с председател Корнелия Колева, на своето заседание, което продължи от 10:00 до 23:00 часа на 12 септември, изслуша всички страни по четирите дела и промени мерките за неотклонение от „ задържане под стража“ на „домашен арест“ на обвиняемите по първоинстанционното производство – Жулиен Кязимов, Кирил Гочев, Виктор Иванов.  Определението за непълнолетния Станислав Александров е изменение на взетата мярка за неотклонение „задържане под стража“ в мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“.  Определенията за мерките на въззивната инстанция са окончателни и не подлежат на обжалване.

 

/ЛРМ/

Свързани новини

13.09.2025 00:27

Апелативният съд във Велико Търново намали мерките за неотклонение на четиримата младежи, задържани за побой над директора на полицията в Русе, заседанието продължи около 13 часа

Великотърновският апелативен съд намали мерките за неотклонение на четиримата младежи, задържани за побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговият съсед Георги Димитров, определени от Окръжния
12.09.2025 18:47

Трети от младежите, задържани за побой на директора на полицията в Русе, получи по-лека мярка - „домашен арест“, от Апелативния съд във Велико Търново

Трети от младежите, задържани за побой на директора на ОД на МВР в Русе, получи по-лека мярка за неотклонение - „домашен арест“, с решение на Апелативния съд във Велико Търново. Съдът определи тази мярка на 19-годишния Виктор Иванов, който заедно с
12.09.2025 16:47

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение " домашен арест" за обвиняемия Кирил Гочев

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за обвиняемия Кирил Гочев на второто дело, образувано днес по жалба на защитата на четиримата обвиняеми младежи за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.
12.09.2025 14:35

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за Жулиен Кязимов

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за Жулиен Кязимов, който е един от четиримата обвинени младежи за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.
11.09.2025 18:49

Русенци протестираха за освобождаването на четиримата арестувани за побоя над директора на полицията в крайдунавския град

Русенци протестират тази вечер пред Съдебната палата в града с искания за освобождаване на четиримата младежи, арестувани за побоя над директора на Областната дирекция на МВР старши комисар Николай Кожухаров. Те настояват и за неговата оставка. Сред исканията им е и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да се намеси и делото да бъде гледано извън Русе заради по-голяма обективност.
05.09.2025 15:05

Затвор до пет и до 15 години могат да получат нападателите над директора на полицията в Русе, съобщиха от прокуратурата

Затвор до пет и до 15 години могат да получат нападателите над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и негов 36-годишен съсед. Това съобщиха на съвместен брифинг заместник-окръжният прокурор и говорител на прокуратурата в крайдунавския град Мирослав Маринов и заместник-директорът на Областната дирекция на МВР комисар Александър Ковачев.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:02 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация