Русенци протестираха тази вечер пред Съдебната палата в града с искания за освобождаване на четиримата младежи, арестувани за побоя над директора на Областната дирекция на МВР старши комисар Николай Кожухаров. Те настояват и за неговата оставка. Сред исканията им е и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да се намеси и делото да бъде гледано извън Русе заради по-голяма обективност.

БТА припомня, че старши комисар Кожухаров е в болница след инцидента в нощта срещу четвърти септември. Русенският окръжен съд наложи два дни по-късно мерки за неотклонение "задържане под стража" на четиримата младежи. Те са обжалвани и ще бъдат разгледани утре от Великотърновския апелативен съд.

От Русенския окръжен съд по-рано днес призоваха към отговорност и съблюдаване на обществения ред участниците в протеста.

Около час преди протеста около Съдебната палата в града имаше засилено полицейско присъствие.

"Тук съм да подкрепя моя племенник, като леля и като майка на две момичета. Никой от четирите момчета не е отгледан в агресия, никой от тях не е възпитаван така. Те са много свестни. Той тренира боен спорт, но само защити свой приятел", каза Даниела Котшова - леля на 15-годишния Станислав, който е един от арестуваните за нападението над старши комисар Николай Кожухаров.

"Подкрепям тези младежи, защото утре може да се случи същото и на нашите деца. Мисля, че те са били провокирани онази вечер. Вярвам, че са невинни. Искам истината да излезе наяве и момчетата да бъдат освободени", каза една от протестиращите, Катя Черкезова на 36 години.

Боян Малашев заяви, че е дошъл от Бургас, за да подкрепи арестуваните младежи и да настоява за свободата им. Той добави, че протестът не е политически. Въпреки това имаше и скандирания и призиви срещу вътрешния министър Даниел Митов.

"Искаме да знаем цялата истина, за да може адекватно да се вземат някакви мерки, а не да ни се представят различни версии", каза Петя Дудева - участник в протеста.

Семейство Мустафови попитаха, защо задържаните младежи са изследвани за алкохол и наркотици, а директорът на полицията - не.

Протестиращите скандираха: "Свобода!" и настояваха кметът Пенчо Милков да предостави всички записи от видеонаблюдението в района на инцидента.

Протестът продължи малко повече от час мирно и с изказвания на микрофон пред Съдебната палата в центъра на Русе.