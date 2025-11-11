КосоваПрес: Националният стадион на Косово е без алтернатива: „Прищина 2030 се открива в новата арена“

Ще стане ли това, или не? Това е дилемата от години и се отнася до строителството на нов стадион, където националният отбор по футбол на Косово ще играе, както и ще бъде домакин на други важни местни и международни спортни събития. Това предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Строежът на новия стадион беше обещан на Международния комитет на Средиземноморските игри, когато Косово спечели правото да бъде домакин през 2030 г. Оттогава обаче изминаха почти три години без конкретни стъпки. През последните месеци Хайрула Чеку, министър на културата, младежта и спорта, каза, че ще бъде направена оценка, за да се определи дали стадионът трябва да бъде построен, или за момента не е необходим.

Но ситуацията изглежда се промени. Наскоро международна делегация посети Косово, за да инспектира съществуващата спортна инфраструктура, и посещението ще доведе до препоръки за това какво трябва да се изгради.

След среща с представители на Олимпийския комитет на Косово, община Прищина и Министерството на спорта, делегацията каза, че изграждането на новия стадион е без алтернатива и че церемонията по откриването на Средиземноморските игри през 2030 г. ще се проведе на новия стадион.

Генералният секретар на Косовския олимпийски комитет Бесим Алити каза пред КосоваПрес, че изграждането на стадиона дори не бива да се обсъжда, защото той ще бъде построен.

„Когато кандидатствахме за Средиземноморските игри, обещахме на международната общност, че ще построим национален стадион. Това не означава, че церемонията не може да се проведе и без него, защото е възможна импровизация. В крайна сметка, на Слънчевия хълм имаме 30 000 места, но не това е целта. Косово се нуждае от национален стадион. Имаме невероятен национален футболен отбор, който впечатлява всеки ден, а билетите се продават пет месеца предварително за мача срещу Швейцария например. Косово се нуждае от национален стадион, който предлага комфорт, лесен достъп и позволява на гражданите и техните семейства да прекарват уикендите на стадиона, не само заради националния отбор, но и заради местните клубове. Косово абсолютно се нуждае от национален стадион и това не подлежи на обсъждане“, каза той.

Изпълнителният директор на Агенцията за спорт към Министерството на културата, младежта и спорта Фидан Шатри също потвърди, че изграждането на новия стадион е неразделна част от плана „Прищина 2030“ и остава национален приоритет.

„Церемонията по откриването и закриването ще се проведе на новия стадион. Работата по спортната инфраструктура, включително новия стадион, никога не е спирала. Той ще бъде готов за Средиземноморските игри „Прищина 2030“. В същото време работим интензивно по проекта за Студентския център и Двореца на младежта, които ще обслужват Игрите, но церемониите по откриването и закриването твърдо ще се проведат на новия стадион, както е посочено в документите при кандидатстването, и този ангажимент не е оттеглен“, подчерта той.

Междувременно началникът на кабинета на кмета на Прищина, Влазним Османи, изрази оптимизъм относно проекта, като подчерта, че институциите все още имат време да построят стадиона преди Средиземноморските игри.

„Настроен съм много оптимистично, че националният стадион ще бъде готов навреме. Сътрудничеството между местните и централните институции, както и други заинтересовани страни, участващи в Игрите, трябва да протича гладко. Много ценно време е загубено за постигането на тази цел, но все още има време“, каза Османи.

Роб Кларк, представляващ RCAG, компанията, отговорна за планирането на Средиземноморските игри, подчерта, че въпросът със стадиона е един от най-чувствителните моменти в процеса на организация на Игрите.

„Днес нямам отговор за вас, но това несъмнено е една от темите, които обсъждахме. През следващите седмици и месеци ще трябва да бъдат предоставени препоръки на организационния комитет, защото това решение е изключително важно не само за Игрите, но и за страната отвъд Игрите“, заяви Кларк.

Освен стадиона за организирането на Средиземноморските игри се очаква да бъдат построени или ремонтирани много спортни зали, олимпийски плувен басейн и други спортни съоръжения.

