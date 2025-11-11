Актрисата Гал Гадот спечели израелската награда "Генезис"

Актрисата Гал Гадот беше удостоена с израелската награда "Генезис" в знак на признание за силната й подкрепа за страната в момент, когато много хора от развлекателната индустрия я критикуват заради войната в Газа, предаде Асошиейтед прес.

Описвайки себе си като "горда еврейка и горда израелка", звездата от филма "Жената чудо", която понякога е плащала лична цена за своята подкрепа, каза, че ще дари наградата от 1 милион долара на организации, ангажирани с подпомагането на Израел да се възстанови от травмата на двугодишната си война срещу "Хамас".

"Израел преживя невъобразима болка. Сега трябва да започнем да се възстановяваме - да възстановяваме сърцата, семействата и общностите", каза Гал Гадот в изявление.

"Генезис", наречена "Еврейската Нобелова награда" от сп. "Тайм", се присъжда всяка година на личност за професионални постижения, принос към човечеството и ангажираност към еврейските ценности.

Победителите са дарявали наградата за насърчаване на каузи, близки до сърцата им, като борба с антисемитизма, подпомагане на правата на жените или борба за икономическа справедливост.

Негативните настроения към Израел намериха отражение и в Холивуд, където стотици представители на индустрията, включително някои водещи режисьори и актьори, се ангажираха да бойкотират израелската филмова индустрия.

През цялата война Гал Гадот, която е служила в израелската армия след гимназията, остана гореща защитничка на Израел, като понякога беше подлагана на натиск и критики заради тази си подкрепа.

Сред предишните носители на наградата "Генезис" са бившият кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг, актьорът Майкъл Дъглас, цигуларят Ицхак Пърлман, скулпторът Аниш Капур, режисьорът Стивън Спилбърг, главният изпълнителен директор на "Пфайзер" Алберт Бурла, певица и актриса Барбра Стрейзанд, припомня агенцията.