Музиканти и актьори осъдиха действията на "Хамас" и призоваха за мир

Многобройни представители на развлекателната индустрия - от Ю Ту и Мадона до манекенката Джиджи Хадид, осъдиха нападението на палестинската групировка "Хамас" срещу Израел и спиралата на войната, като отправиха единодушен призив за мир в социалните мрежи, съобщи АФП.

По данни на израелската армия в страната са загинали над 1200 души, повечето от които цивилни. Около 150 израелци, чужденци и граждани с двойно гражданство са взети за заложници от "Хамас" според израелското правителство. По данни на властите в Газа при израелските ответни удари са загинали 1200 души.



Светът на музиката

Боно, фронтменът на ирландската група Ю Ту, промени текста на песента си "Pride (In the Name of Love)" и отправи призив да се молим за мир и за младите жертви на музикалния фестивал "Супернова", на който загинаха и бяха ранени няколкостотин души.

Мадона също призова за молитви "за Израел", "за мира" и "за света", като подчерта, че "конфликтите никога не могат да бъдат разрешени с насилие".

"За съжаление човечеството не разбира тази универсална истина и никога не я е разбирало. Живеем в свят, опустошен от омраза", добави тя.

Светът на класическата музика е в унисон, изразен от израелско-аржентинския пианист и диригент Даниел Баренбойм, отдавна известен с ангажимента си към мира, особено чрез "Западно-източния диван оркестър", основан през 1999 г. Той остро осъди "нападението на "Хамас" срещу израелски цивилни граждани" и изрази "солидарността си с всички жертви и техните семейства", като добави, че "израелската обсада на Газа представлява политика на колективно наказание, което е нарушение на човешките права".

Холивудски звезди

Израелската актриса Гал Гадот, известна с ролята си на Жената чудо, заяви, че "светът не може просто да седи със скръстени ръце, когато се случват тези ужасяващи терористични актове". "Аз подкрепям Израел, вие също трябва да го подкрепяте", каза тя.

Американско-израелската актриса Натали Портман осъди нападението на "Хамас" като "варварски акт" и каза, че "се моли".

Дуейн Джонсън Скалата, каза, че е "с разбито сърце" и "разгневен". "Не претендирам, че знам всичко за този сложен конфликт в Близкия изток", но "омразни терористични актове като тези никога не могат да бъдат оправдани".

Светът на модата

Манекенката Джиджи Хадид, чийто баща е палестинец, обясни, че има "надежди и мечти за палестинците, но без никакво насилие срещу евреите". "Нито палестинците, нито израелците заслужават да бъдат жертви на този цикъл от репресии", настоява тя.

Топмоделът от 80-те години Линда Еванджелиста каза, че "изпраща безброй молитви на израелските и палестинските деца, които са жертви на тази война и винаги са били такива".