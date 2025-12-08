Цветана Манева и Радина Кърджилова са първите участници в „Моята специална вечер“ с Яна Борисова

„Моята специална вечер“ е новият формат на драматурга Яна Борисова – серия от еднократни събития, в които разговорът се превръща в изкуство, информират от Stage hearts.

По думите им всяко издание среща публиката с личности, които рядко разкриват истинските си истории извън сцената – актьори, режисьори, писатели, музиканти, хора с ярко присъствие и дълбоки вътрешни светове. Заедно с тях Яна Борисова създава пространство на доверие – тихо, човешко и прецизно, където думите се раждат на живо, с чаша вино и в истинска откровеност, разказват от екипа.

„Това не е интервю. Не е лекция. Не е шоу. Това е жива среща, която се случва само веднъж – тук и сега. Публиката има свободата да задава въпроси, да се включва в разговора и да превърне вечерта в своя лична история. 30 души. Един гост. И Яна Борисова – човекът, който превръща разговора в изкуство. Разговор, който никога няма да се повтори“, допълват от екипа.

На 31 януари първият гост е Цветана Манева, а на 28 февруари – Радина Кърджилова. Мястото е галерия „Артур“.

/ДД