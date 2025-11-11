Подробно търсене

Атанаси Петров
Белга: Белгия почете паметта на войниците, загинали в Първата световна война
Снимка: Белга
Брюксел,  
11.11.2025 20:15
 (БТА)

Белгия отдаде почит на жертвите на Първата световна война. В Ипър и Брюксел днес се състояха церемонии по случай 11 ноември, Деня на примирието - датата на която през 1918 г. е сложен краят на войната, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

За първи път от две години церемонията в Ипър се състоя на Мемориала пред портата Менин, след като паметникът претърпя обстоен ремонт. Сред присъстващите бе и фламандският регионален министър-председател Матиас Дипенделе.

"Мъже, жени и деца все още биват убивани в Украйна, Газа, Южен Судан и много други места. Тази церемония ни насърчава да се замислим за миналото, но също така и да помислим как да реагираме на подобни ситуации днес", каза председателят на асоциацият"Последният пост" Беноа Мотри по време на честването. 

В Брюксел крал Филип поведе националното честване пред Гробницата на Незнайния воин. Придружен от военен ескорт, той пристигна около 10:30 часа (11:30 ч. българско време) и положи венец на паметника.

Сред присъстващите бяха премиерът Барт де Вевер, министърът на отбраната Тео Франкен, министърът на вътрешните работи Бернар Кентен и представители на висшите съдилища и регионалните власти. Церемонията, която почете и жертвите на Втората световна война, включваше парад на отбранителните сили на Белгия.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Белга)

/НС/

