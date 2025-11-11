Подробно търсене

ПТИ: Индийският вътрешен министър нареди на службите за сигурност да открият лица, замесени във вчерашната експлозия в Делхи

Николай Велев
Индийският министър на вътрешните работи Амит Шах разговаря с полицейски служители на мястото на снощния взрив до Червена крепост в Делхи, 10 ноември 2025 г. Снимка: АП/Маниш Сваруп
Делхи ,  
11.11.2025 22:16
 (БТА)

Индийският министър на вътрешните работи Амит Шах днес нареди на службите за сигурност да издирят всеки един от виновниците за експлозията в Делхи, при която загинаха 12 души, предаде новинарска агенция ПТИ. Шах подчерта, че всички замесени ще понесат цялата строгост на закона. 

Вътрешният министър направи това изявление след две поредни заседания за преглед на сигурността след снощната експлозия близо до Червената крепост в Делхи.

"Председателствах срещи за преглед на експлозията на автомобил в Делхи с висши длъжностни лица. Дадох им указания да издирят всеки един от виновниците за този инцидент. Всички, замесени в този акт, ще понесат цялата строгост на нашите служби", написа Шах в социалната мрежа "Екс".

На първата среща присъстваха секретарят по вътрешните работи Говинд Мохан, директорът на Бюрото за разузнаване Тапан Дека, началникът на полицията в Делхи Сатиш Голча и генералният директор на Националната служба за разследвания (НАР) Садананд Васант Дате. Началникът на полицията в Джаму и Кашмир Налин Прабхат също се включи в заседанието чрез видеовръзка. 

Почти същите длъжностни лица присъстваха и на следобедното заседание. 

Министерството на вътрешните работи предаде разследването на взрива на НАР. Това е ясен знак, че правителството разглежда експлозията като терористичен акт, понеже НАР има правомощия да разследва само терористични случаи.

Автомобилът, който се взриви снощи, се е движел бавно в района на метростанция "Червената крепост". При експлозията загинаха 12 души и 20 бяха ранени. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)

/ВА/

